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РФ среди дня атаковала спальный район областного центра: много жертв и раненых

Утром 8 июня российские оккупанты атаковали Конотоп в Сумской области дронами «Шахед», нанеся удар по жилому сектору города.

8 июня 2026, 18:00
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Клименко Елена

8 июня российские оккупационные войска совершили атаку на Запорожье, применив ударные беспилотники. Один из дронов попал в жилую застройку в спальном районе города, что привело к значительным последствиям для гражданской инфраструктуры и жителей.

РФ среди дня атаковала спальный район областного центра: много жертв и раненых

Фото: из открытых источников

О последствиях обстрелов сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, в результате атаки погибшие и пострадавшие. Предварительно известно по меньшей мере о 15 раненых, которым оперативно оказывают необходимую медицинскую помощь. Также подтверждена гибель двух человек.

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 15:54. Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали о приближении группы вражеских ударных беспилотников, однако части удалось достичь целей в пределах города. После взрывов на месте происшествия работали экстренные службы, занимавшиеся ликвидацией последствий и пострадавшим.

Информация о масштабе разрушений и точных данных о пострадавших продолжает уточняться, поскольку спасательные работы продолжаются.  

В то же время российские силы нанесли удары и по Одесской области. В результате атак зафиксированы повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры, а также пострадавших среди населения. В Одессе, по словам главы ОВА Олега Кипера, на остановке общественного транспорта ранения получили три человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, утром 8 июня дроны-камикадзе атаковали Конотоп в Сумской области, где удары пришлись по жилым кварталам города. Также в Харькове в результате атаки беспилотников был частично разрушен хаб "Укрпочты", о чем сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский. Восстановление работы объекта уже начато.  

Портал "Комментарии" уже писал, что в Валдайском районе Новгородской области России над площадками для стоянки грузовиков начали устанавливать защитные сетки от беспилотников. Они появились примерно в девяти километрах от официальной резиденции российского диктатора Владимира Путина.



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