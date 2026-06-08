Страх Путіна перед Україною перейшов усі межі: яке термінове рішення готують у Кремлі

У Валдайському районі Новгородської області Росії над майданчиками для стоянки вантажівок почали встановлювати захисні сітки від безпілотників. Вони з’явилися приблизно за дев’ять кілометрів від офіційної резиденції російського диктатора Володимира Путіна. Про це 8 червня повідомило видання "Агентство. Новости", посилаючись на опубліковані в мережі фото.

Фото: з відкритих джерел

На знімках, поширених у Telegram-каналах, видно конструкції із сіток, натягнуті над припаркованими фурами. Частину матеріалів було зроблено вздовж траси М-10 поблизу міста Валдай. За оцінками, такі інженерні рішення можуть використовуватися для протидії малим безпілотним літальним апаратам, а також боєприпасам, які скидаються з дронів під час атак.

Поява подібного захисту в регіоні, як зазначає "Агентство. Новости", могла бути пов’язана з посиленням заходів безпеки після української операції "Павутина", що відбулася 1 червня 2025 року. Саме після цих подій, за даними журналістів, у районі могли почати додатково укріплювати потенційно вразливі об’єкти.

Водночас супутникові знімки сервісів картографії, зокрема Яндекс Карт і Google Maps, які датуються 2025 роком, не фіксують на цій ділянці жодних подібних конструкцій. Це може свідчити про їхнє недавнє встановлення або про оперативне розгортання інфраструктури захисту.

Операція "Павутина", яку 1 червня 2025 року провела Служба безпеки України, була спрямована проти російської стратегічної авіації. У межах спецоперації українські безпілотники атакували кілька військових аеродромів на території РФ, серед яких "Оленья" в Мурманській області, "Бєлая" в Іркутській області, "Дягілєво" в Рязанській та "Іванове" в Іванівській області.

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейська комісія планує завершити роботу над 21-м пакетом санкцій проти Російської Федерації вже протягом цього тижня. Після фіналізації документу його буде передано на розгляд і подальше погодження до Ради Європейського Союзу, де рішення ухвалюють держави-члени. Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, наголосивши, що робота над новими обмеженнями перебуває на завершальному етапі.