Страх Путина перед Украиной перешел все границы: какое срочное решение готовят в Кремле

В Валдайском районе Новгородской области над площадками грузовиков начали устанавливать защитные сетки от беспилотников. Они появились примерно в девяти километрах от официальной резиденции российского диктатора Владимира Путина. Об этом 8 июня сообщило издание "Агентство. Новости", ссылаясь на опубликованные в сети фото.

Фото: из открытых источников

На снимках, распространенных в Telegram-каналах, видны конструкции из сеток, натянутые над припаркованными фурами. Часть материалов была сделана вдоль трассы М-10 вблизи города Валдай. По оценкам, такие инженерные решения могут использоваться для противодействия малым беспилотным летательным аппаратам, а также боеприпасам, которые сбрасываются с дронов во время атак.

Появление подобной защиты в регионе, как отмечает Агентство. Новости", могла быть связана с усилением мер безопасности после украинской операции "Паутина", состоявшейся 1 июня 2025 года. Именно после этих событий, по данным журналистов, в районе могли начать дополнительно укреплять потенциально уязвимые объекты.

В то же время, спутниковые снимки сервисов картографии, в частности Яндекс Карт и Google Maps, которые датируются 2025 годом, не фиксируют на этом участке никаких подобных конструкций. Это может свидетельствовать об их недавней установке или оперативном развертывании инфраструктуры защиты.

Операция "Паутина", которую 1 июня 2025 года провела Служба безопасности Украины, была направлена против российской стратегической авиации. В рамках спецоперации украинские беспилотники атаковали несколько военных аэродромов на территории РФ, среди которых Оленья в Мурманской области, Белая в Иркутской области, Дягилево в Рязанской и Иваново в Ивановской области.

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