РФ серед білого дня накрила вогнем обласний центр: наслідки підступного удару шокують

Російські війська вчергове здійснили атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники типу "Шахед". У місті пролунала серія вибухів, після чого в кількох районах спалахнули пожежі. Місцеві жителі публікують у соцмережах відео наслідків удару — на кадрах видно охоплені вогнем автомобілі та пошкоджені будівлі.

Фото: з відкритих джерел

За попередньою інформацією, один із дронів влучив у великий магазин, через що будівля загорілася. Вогонь швидко перекинувся на припарковані поруч машини. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Влада повідомляє, що внаслідок атаки є постраждалі, однак точна кількість травмованих уточнюється.

Повітряні сили ЗСУ заздалегідь попереджали про рух ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря. Спочатку дрони рухалися у напрямку Чорноморська, однак згодом курс змінився на Одесу. Під час повітряної тривоги мешканців закликали негайно перебувати в укриттях до відбою небезпеки.

За даними ОВА, через обстріл пошкоджено житлові будинки, магазин і відділення "Нової пошти". Крім того, спалахнули кілька автомобілів. Наразі фахівці продовжують встановлювати масштаби руйнувань та уточнюють наслідки удару.

Цієї ж ночі російські окупанти атакували й інші регіони України. Вибухи лунали у Миколаївській області, де сили ППО працювали по ворожих цілях. Також повідомлялося про загрозу ударних дронів для Київської, Черкаської та Кіровоградської областей. У низці регіонів через атаку оголошували повітряну тривогу. "Коментарі" вже писали , що місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві та найближчими днями оцінюватиме виконання Україною умов чинної програми співпраці. За результатами переговорів сторони мають сформувати попередні домовленості щодо подальшого фінансування, а також визначити нові структурні орієнтири для реформ.





