РФ серед білого дня накрила вогнем обласний центр: наслідки підступного удару шокують

Клименко Елена
Російські війська вчергове здійснили атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники типу "Шахед". У місті пролунала серія вибухів, після чого в кількох районах спалахнули пожежі. Місцеві жителі публікують у соцмережах відео наслідків удару — на кадрах видно охоплені вогнем автомобілі та пошкоджені будівлі.
За попередньою інформацією, один із дронів влучив у великий магазин, через що будівля загорілася. Вогонь швидко перекинувся на припарковані поруч машини. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Влада повідомляє, що внаслідок атаки є постраждалі, однак точна кількість травмованих уточнюється.
Повітряні сили ЗСУ заздалегідь попереджали про рух ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря. Спочатку дрони рухалися у напрямку Чорноморська, однак згодом курс змінився на Одесу. Під час повітряної тривоги мешканців закликали негайно перебувати в укриттях до відбою небезпеки.
За даними ОВА, через обстріл пошкоджено житлові будинки, магазин і відділення "Нової пошти". Крім того, спалахнули кілька автомобілів. Наразі фахівці продовжують встановлювати масштаби руйнувань та уточнюють наслідки удару.