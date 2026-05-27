У Раді вже не приховують відчаю через дії влади: озвучено попередження про наслідки для кожного

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві та найближчими днями оцінюватиме виконання Україною умов чинної програми співпраці. За результатами переговорів сторони мають сформувати попередні домовленості щодо подальшого фінансування, а також визначити нові структурні орієнтири для реформ. Втім, цього разу ситуація навколо чергового траншу може виявитися складнішою, ніж під час попередніх переглядів програми, заявив народний депутат Ярослав Железняк, звернувши увагу на низку невиконаних Україною зобов’язань перед МВФ.

За його словами, представники Фонду вже проводять консультації з українською владою та іншими учасниками процесу, аналізуючи стан реалізації реформ і виконання структурних маяків. Саме від цих результатів залежатиме рішення Ради директорів МВФ щодо виділення наступного фінансового траншу, яке очікується наприкінці червня.

Железняк зазначив, що попередні місії МВФ зазвичай завершувалися позитивними висновками та рекомендаціями щодо продовження фінансування. Однак нинішня перевірка, на його думку, може стати винятком через накопичення проблем у виконанні окремих умов програми.

Серед ключових труднощів він назвав затримки з ухваленням важливих законодавчих рішень, зокрема у податковій та митній сферах. Також, за словами депутата, залишаються невирішеними питання щодо регулювання електронних платформ і ситуації навколо "Енергоатому".

Окрім співпраці з МВФ, певні труднощі, як стверджує нардеп, виникають і з виконанням вимог, пов’язаних із підтримкою з боку Світового банку та Європейського Союзу.

Железняк критично оцінив темпи підготовки влади до нинішньої місії, наголосивши, що без системного підходу до виконання реформальних зобов’язань переговори з міжнародними партнерами можуть ускладнитися. Він також зауважив, що у парламенті наразі бракує голосів для швидкого ухвалення необхідних рішень.

Для опису ситуації депутат використав образне порівняння, зазначивши, що влада підходить до цієї "сесії" недостатньо підготовленою, хоча раніше обіцяла виконати всі необхідні умови завчасно.

