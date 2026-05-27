В Раде уже не скрывают отчаяния из-за действий власти: озвучено предупреждение о последствиях для каждого

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Киеве и в ближайшие дни будет оценивать выполнение Украиной условий действующей программы сотрудничества. По результатам переговоров стороны должны сформировать предварительные договоренности по дальнейшему финансированию, а также определить новые структурные ориентиры реформ. Впрочем, на этот раз ситуация вокруг очередного транша может оказаться сложнее, чем во время предварительных пересмотров программы, заявил народный депутат Ярослав Железняк, обратив внимание на ряд невыполненных Украиной обязательств перед МВФ.

По его словам, представители Фонда уже проводят консультации с украинскими властями и другими участниками процесса, анализируя состояние реализации реформ и выполнения структурных маяков. Именно от этих результатов будет зависеть решение Совета директоров МВФ о выделении следующего финансового транша, которое ожидается в конце июня.

Железняк отметил, что предыдущие миссии МВФ обычно завершались положительными выводами и рекомендациями по продолжению финансирования. Однако нынешняя проверка, по его мнению, может стать исключением из-за накопившихся проблем в выполнении отдельных условий программы.

Среди ключевых проблем он назвал задержки с принятием важных законодательных решений, в частности в налоговой и таможенной сферах. Также, по словам депутата, остаются нерешенными вопросы регулирования электронных платформ и ситуации вокруг "Энергоатома".

Помимо сотрудничества с МВФ, некоторые трудности, как утверждает нардеп, возникают и с выполнением требований, связанных с поддержкой со стороны Всемирного банка и Европейского Союза.

Железняк критически оценил темпы подготовки власти к нынешней миссии, отметив, что без системного подхода к выполнению реформальных обязательств переговоры с международными партнерами могут усложниться. Он также отметил, что в парламенте пока нет голосов для быстрого принятия необходимых решений.

Для описания ситуации депутат использовал образное сравнение, отметив, что власть подходит к этой "сессии" недостаточно подготовленной, хотя раньше обещала выполнить все необходимые условия раньше времени.

