РФ среди бела дня накрыла огнем областной центр: последствия коварного удара шокируют

Российские войска в очередной раз совершили атаку на Одессу, применив ударные беспилотники типа "Шахед". В городе раздалась серия взрывов, после чего в нескольких районах вспыхнули пожары. Местные жители публикуют в соцсетях видео последствий удара – на кадрах видны охваченные огнем автомобили и поврежденные здания.

Фото: из открытых источников

По предварительной информации, один из дронов попал в большой магазин, из-за чего здание загорелось. Огонь быстро опрокинулся на припаркованные рядом машины. На месте работают спасатели, медики и милиционеры. Власти сообщают, что в результате атаки пострадали, однако точное количество травмированных уточняется.

Воздушные силы ВСУ заранее предупреждали о движении вражеских беспилотников из акватории Черного моря. Сначала дроны двигались в направлении Черноморска, однако впоследствии курс сменился Одессой. Во время воздушной тревоги жителей призывали немедленно находиться в укрытиях отбоя опасности.

По данным ОВА, из-за обстрелов повреждены жилые дома, магазин и отделение "Новой почты". Кроме того, вспыхнули несколько автомобилей. Специалисты продолжают устанавливать масштабы разрушений и уточняют последствия удара.

Этой же ночью российские оккупанты атаковали и другие регионы Украины. Взрывы раздавались в Николаевской области, где силы ПВО работали по враждебным целям. Также сообщалось об угрозе ударных дронов для Киевской, Черкасской и Кировоградской областей. В ряде регионов из-за атаки объявляли воздушную тревогу. "Комментарии" уже писали , что миссия Международного валютного фонда начала работу в Киеве и в ближайшие дни будет оценивать выполнение Украиной условий действующей программы сотрудничества. По результатам переговоров стороны должны сформировать предварительные договоренности по дальнейшему финансированию, а также определить новые структурные ориентиры реформ.