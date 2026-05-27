РФ среди бела дня накрыла огнем областной центр: последствия коварного удара шокируют

Клименко Елена
Российские войска в очередной раз совершили атаку на Одессу, применив ударные беспилотники типа "Шахед". В городе раздалась серия взрывов, после чего в нескольких районах вспыхнули пожары. Местные жители публикуют в соцсетях видео последствий удара – на кадрах видны охваченные огнем автомобили и поврежденные здания.
По предварительной информации, один из дронов попал в большой магазин, из-за чего здание загорелось. Огонь быстро опрокинулся на припаркованные рядом машины. На месте работают спасатели, медики и милиционеры. Власти сообщают, что в результате атаки пострадали, однако точное количество травмированных уточняется.
Воздушные силы ВСУ заранее предупреждали о движении вражеских беспилотников из акватории Черного моря. Сначала дроны двигались в направлении Черноморска, однако впоследствии курс сменился Одессой. Во время воздушной тревоги жителей призывали немедленно находиться в укрытиях отбоя опасности.
По данным ОВА, из-за обстрелов повреждены жилые дома, магазин и отделение "Новой почты". Кроме того, вспыхнули несколько автомобилей. Специалисты продолжают устанавливать масштабы разрушений и уточняют последствия удара.