РФ раптом перестала запускати "Калібри" з моря: у чому причина

Російські кораблі, що базуються в Новоросійську, вже близько п'яти місяців не виходять у Чорне море, а пуски крилатих ракет "Калібр" здійснюють безпосередньо з гавані. Про це в ефірі телемарафону заявив представник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Обстріл України. Фото: із відкритих джерел

За його словами, російський флот уникає виходу у відкриту акваторію через загрозу поразки українськими силами оборони. Плетенчук зазначив, що така тактика створює додаткові ризики і для самих росіян: можливий вибух ракети поблизу місця базування може призвести до серйозних наслідків.

"Вирішили сидіти вдома", — охарактеризував ситуацію представник ВМС, додавши, що скоро обмеження можуть тривати вже шостий місяць.

При цьому український військовий наголосив: вимушена пасивність кораблів не означає повного припинення загрози. Росія, як і раніше, може застосовувати крилаті ракети морського базування, проте підводні носії виявилися більш обмеженими в діях. За словами Плетенчука, вони не виходять у море та не здійснюють пуски безпосередньо з гавані.

Інша ситуація складається з російською авіацією. Вона продовжує активно діяти над Чорним морем, виконуючи патрулювання та завдаючи ударів вдень і вночі. Проте, як стверджує представник ВМС, російські літаки та гелікоптери намагаються триматися на значній відстані від українського узбережжя – зазвичай не менше 100 кілометрів.

Плетенчук також нагадав про успішні дії українських сил оборони, у тому числі з використанням морських безпілотників, завдяки яким вдавалося вражати повітряні цілі противника.

Таким чином, російський флот зберігає можливість ракетних атак, але його свобода дій на море залишається обмеженою. Наскільки довго Москва дотримуватиметься такої тактики, представник ВМС не уточнив.

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