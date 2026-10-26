Крым стал ловушкой для флота РФ: почему российские корабли боятся ремонта

Ремонтировать российские военные корабли во временно оккупированном Крыму становится все сложнее: пребывание в доке делает их удобными целями для украинских военных. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Россияне прекратили ремонт своих военных кораблей на мощностях в Крыму. Фото: из открытых источников

По его словам, необходимая ремонтная инфраструктура на полуострове формально существует, однако российские военные не могут чувствовать себя там в безопасности.

Плетенчук сравнил ситуацию с автосервисом, куда вроде бы приходят сотрудники, но въезд заминирован. Из-за угрозы ударов россияне не спешат использовать крымские мощности для обслуживания кораблей.

Военный подчеркнул, что проблема касается не только Крыма. Во время ремонта корабль вынужден оставаться на одном месте, а значит, превращается в неподвижную цель. По этой причине даже наличие подходящих условий в другом пункте базирования не гарантирует возможности безопасно проводить ремонтные работы.

Не стала полноценной альтернативой и база в Очамчире в контролируемой Россией Абхазии. Как пояснил представитель ВМС, ее возможности не позволяют размещать крупные боевые корабли Черноморского флота. Скорее, она подходит для небольших подразделений российских силовых структур. Несмотря на вложения Москвы, считать Очамчиру полноценной заменой крымским объектам нельзя.

По оценке Плетенчука, основным пунктом базирования российских кораблей остается Новороссийск. Этот порт располагает укрепленной обороной, необходимыми глубинами и причальной инфраструктурой, позволяющими размещать значительное количество судов.

Однако и сама стоянка не решает всех задач флота. Военная база должна обеспечивать не только швартовку, но и возможность маневрирования, обслуживания и ремонта. Если корабль не может безопасно покинуть причал или зайти в док, его боевые возможности оказываются ограниченными.

Плетенчук отметил, что украинские военные внимательно следят за действиями российского флота. По его словам, российская сторона осознает риски, связанные с пребыванием кораблей в Крыму.

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