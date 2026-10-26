Крим став пасткою для флоту РФ: чому російські кораблі бояться ремонту

Ремонтувати російські військові кораблі в тимчасово окупованому Криму стає все складніше: перебування в доку робить їх зручними для українських військових. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Росіяни припинили ремонт своїх військових кораблів на потужностях у Криму. Фото: із відкритих джерел

За його словами, необхідна ремонтна інфраструктура на півострові формально існує, проте російські військові не можуть почуватися там у безпеці.

Плетенчук порівняв ситуацію з автосервісом, куди начебто приходять співробітники, але в'їзд заміновано. Через загрозу ударів росіяни не поспішають використати кримські потужності для обслуговування кораблів.

Військовий наголосив, що проблема стосується не лише Криму. Під час ремонту корабель змушений залишатися на одному місці, а отже, перетворюється на нерухому мету. Тому навіть наявність відповідних умов в іншому пункті базування не гарантує можливості безпечно проводити ремонтні роботи.

Не стала повноцінною альтернативою і база в Очамчирі в контрольованій Росією Абхазії. Як пояснив представник ВМС, її можливості не дозволяють розміщувати великі бойові кораблі Чорноморського флоту. Скоріше вона підходить для невеликих підрозділів російських силових структур. Незважаючи на вкладення Москви, вважати Очамчиру повноцінною заміною кримським об'єктам не можна.

За оцінкою Плетенчука, основним пунктом базування російських кораблів залишається Новоросійськ. Цей порт має укріплену оборону, необхідні глибини і причальну інфраструктуру, що дозволяють розміщувати значну кількість суден.

Однак і сама стоянка не вирішує всіх завдань флоту. Військова база повинна забезпечувати не лише швартування, а й можливість маневрування, обслуговування та ремонту. Якщо корабель не може безпечно залишити причал або зайти до доку, його бойові можливості виявляються обмеженими.

Плетенчук наголосив, що українські військові уважно стежать за діями російського флоту. За його словами, російська сторона усвідомлює ризики, пов'язані із перебуванням кораблів у Криму.

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