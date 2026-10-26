РФ вдруг перестала запускать "Калибры" с моря: в чём причина

Российские корабли, базирующиеся в Новороссийске, уже около пяти месяцев не выходят в Черное море, а пуски крылатых ракет "Калибр" осуществляются непосредственно из гавани. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Обстрел Украины. Фото: из открытых источников

По его словам, российский флот избегает выхода в открытую акваторию из-за угрозы поражения украинскими Силами обороны. Плетенчук отметил, что такая тактика создает дополнительные риски и для самих россиян: возможный взрыв ракеты вблизи места базирования способен привести к серьезным последствиям.

"Решили сидеть дома", — охарактеризовал ситуацию представитель ВМС, добавив, что вскоре ограничения могут продлиться уже шестой месяц.

При этом украинский военный подчеркнул: вынужденная пассивность кораблей не означает полного прекращения угрозы. Россия по-прежнему может применять крылатые ракеты морского базирования, однако подводные носители оказались более ограничены в действиях. По словам Плетенчука, они не выходят в море и не осуществляют пуски непосредственно из гавани.

Иная ситуация складывается с российской авиацией. Она продолжает активно действовать над Черным морем, выполняя патрулирование и нанося удары днем и ночью. Однако, как утверждает представитель ВМС, российские самолеты и вертолеты стараются держаться на значительном расстоянии от украинского побережья – обычно не менее 100 километров.

Плетенчук также напомнил об успешных действиях украинских Сил обороны, в том числе с использованием морских беспилотников, благодаря которым удавалось поражать воздушные цели противника.

Таким образом, российский флот сохраняет возможность ракетных атак, но его свобода действий на море остается ограниченной. Насколько долго Москва будет придерживаться такой тактики, представитель ВМС не уточнил.

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