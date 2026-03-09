РФ прорвала кордон на новій ділянці фронту: збільшується кількість окупованих сіл

На державному кордоні України спостерігається розширення зон контролю російських військ, а на карті з’являються нові "червоні зони", що охоплюють прикордонні населені пункти, які переходять під окупацію.

Наступ РФ (фото з відкритих джерел)

Противник намагається збільшити свій контроль у прикордонних районах, розхитати ситуацію та змусити Україну перекидати туди додаткові ресурси. Про це повідомили аналітики DeepState.

Зазначається, що ділянка поблизу села Грабовське Краснопільської громади Сумської області, яке опинилося під контролем військ РФ у грудні, розширилася до приблизно 45 км2 окупованої території. Також ворог зайшов у населені пункти Попівка та Високе. Цю територію утримують підрозділи територіальної оборони.

Крім цього, аналітики згадують населений пункт Сопич Есманьської громади Шосткинського району, який нещодавно активно обговорювали. Повідомляється, що російська піхота увійшла до села, діяла у повному спорядженні та під час рейду прикривалася місцевими жителями, викрадаючи їх. Цю ділянку також утримують підрозділи ТрО.

Також південніше до "червоної зони" віднесли населений пункт Комарівка Шосткинського району Сумської області, де спочатку фіксувалася присутність ворожих військ, а згодом вони там закріпилися. Цю ділянку також утримують підрозділи ТрО.

"Одночасно з цим, вздовж кордону наявна велика кількість сірих зон, в яких фіксується противник, прощупує обстановку та за можливості обов’язково нею скористається. Зокрема, противник таким чином формує собі буферну зону на нашій території, щоб убезпечити свій кордон, мати ділянки спостереження аби забезпечити наявність інформації перед будь-якими нашими маневрами, адже є ділянки, де противник просто виставляє спостережний пункт з декількох або навіть одного бійця", — розповіли аналітики проєкту.

У DeepState також наголосили, що необхідно приділяти більше уваги обороні прикордонних ділянок, зокрема забезпеченню підрозділів необхідними ресурсами, такими як безпілотники, які можуть завадити переміщенню російської піхоти та її закріпленню у прикордонних населених пунктах.

Водночас місцевих жителів закликають евакуюватися, оскільки перебування в прикордонній зоні становить серйозну небезпеку через дії окупантів, які нехтують людськими життями.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що аналітики моніторингового проєкту DeepState повідомили про просування російських військ у Донецькій області. Йдеться про район селища Удачне в Покровському районі, де, за даними експертів, загарбницькі сили змогли поліпшити свої позиції. Про це йдеться у публікації моніторингового проекту DeepState в Telegram.

За інформацією моніторингового проекту DeepState, зміну лінії фронту зафіксовано біля зазначеного населеного пункту.

