РФ прорвала границу на новом участке фронта: увеличивается количество оккупированных сел

На государственной границе Украины наблюдается расширение зон контроля российских войск, а на карте появляются новые "красные зоны", охватывающие приходящие под оккупацию пограничные населенные пункты.

Наступление РФ (фото из открытых источников)

Противник пытается увеличить свой контроль в приграничных районах, расшатать ситуацию и заставить Украину перебрасывать туда дополнительные ресурсы. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Отмечается, что участок вблизи села Грабовское Краснопольской общины Сумской области, оказавшегося под контролем войск РФ в декабре, расширился до 45 км2 оккупированной территории. Также враг зашел в населенные пункты Поповка и Высокое. Эту территорию содержат подразделения территориальной обороны.

Кроме этого, аналитики вспоминают населенный пункт Сопич Эсманьской общины Шосткинского района, который недавно активно обсуждали. Сообщается, что русская пехота вошла в деревню, действовала в полном снаряжении и во время рейда прикрывалась местными жителями, похищая их. Этот участок также содержат подразделения ТРО.

Также южнее "красной зоны" отнесли населенный пункт Комаровка Шосткинского района Сумской области, где сначала фиксировалось присутствие вражеских войск, а впоследствии они там закрепились. Этот участок также содержат подразделения ТРО.

"Одновременно с этим, вдоль границы имеется большое количество серых зон, в которых фиксируется противник, прощупывает обстановку и по возможности обязательно ею воспользуется. В частности, противник таким образом формирует себе буферную зону на нашей территории, чтобы обезопасить свою границу, иметь участки наблюдения чтобы обеспечить наличие информации перед любыми нашими местами. наблюдательный пункт из нескольких или даже одного бойца", – рассказали аналитики проекта.

В DeepState также подчеркнули, что необходимо уделять больше внимания обороне пограничных участков, в частности, обеспечению подразделений необходимыми ресурсами, такими как беспилотники, которые могут помешать перемещению российской пехоты и ее закреплению в приграничных населенных пунктах.

В то же время местных жителей призывают эвакуироваться, поскольку пребывание в приграничной зоне представляет серьезную опасность из-за действий оккупантов, пренебрегающих человеческими жизнями.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что а налитики мониторингового проекта DeepState сообщили о продвижении российских войск в Донецкой области. Речь идет о районе поселка Удачное в Покровском районе, где, по данным экспертов, захватнические силы смогли улучшить свои позиции. Об этом говорится в публикации мониторингового проекта DeepState в Telegram.

По информации мониторингового проекта DeepState, изменение линии фронта зафиксировано у указанного населенного пункта.

