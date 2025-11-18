РФ продавлює оборону та повзе вперед: на Заході назвали головний секрет успіху росіян у війні

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Війна в Україні остаточно переписала все, що було у попередніх війна. Наразі суцільні лінії окопів зникли – їх замінила смертельна сіра зона шириною до 20 кілометрів, де панують дрони, полювання на солдатів та повне руйнування логістики. Все це дозволяє окупантам проривати оборонні позиції ЗСУ та йти вперед. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Politico".
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
ЗМІ зазначає, новий формат боїв не має усталеної доктрини. Україна та РФ фактично розробляють її на ходу. Фронт розчиняється, комунікації рвуться, а нестача людей на передовій робить оборону складною.
Експерти вважають, що рецепт повільного стиску дає потрібний ефект росіянам. Це дозволяє Росії повзти уперед. Дрони роблять майже неможливими ротації та постачання.
Командири змушені залишати підрозділи на нулі тижнями. Це б'є за моральним духом.
Ситуація з пораненими ще драматичніша. Через ризики медпункти відсувають далі, евакуація затягується – іноді на дні чи тижні. Бойові медики змушені застосовувати телемедицину через дрони
Читайте також на порталі "Коментарі" — котрий день поспіль залишається вкрай напруженим середовищем у Донецькій та Запорізькій областях. Так, за останню добу російські загарбники мали просування біля чотирьох населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Про це йдеться в аналітичному моніторинговому каналі DeepState.