РФ продавлює оборону та повзе вперед: на Заході назвали головний секрет успіху росіян у війні

Війна в Україні остаточно переписала все, що було у попередніх війна. Наразі суцільні лінії окопів зникли – їх замінила смертельна сіра зона шириною до 20 кілометрів, де панують дрони, полювання на солдатів та повне руйнування логістики. Все це дозволяє окупантам проривати оборонні позиції ЗСУ та йти вперед. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Politico".

ЗМІ зазначає, новий формат боїв не має усталеної доктрини. Україна та РФ фактично розробляють її на ходу. Фронт розчиняється, комунікації рвуться, а нестача людей на передовій робить оборону складною.

Експерти вважають, що рецепт повільного стиску дає потрібний ефект росіянам. Це дозволяє Росії повзти уперед. Дрони роблять майже неможливими ротації та постачання.

"Більшість солдатів гинуть під час ротації. Машини не під'їжджають ближче, ніж на 5-6 км. Решту шляху бійці долають пішки, ховаючись від ворожих FPV", — каже полковник Владислав Волошин.

Командири змушені залишати підрозділи на нулі тижнями. Це б'є за моральним духом.

"Піхотинець, який просидів у норі 60-165 днів, більше туди не повернеться", — наголошує військовий аналітик Микола Бєлесков.

Ситуація з пораненими ще драматичніша. Через ризики медпункти відсувають далі, евакуація затягується – іноді на дні чи тижні. Бойові медики змушені застосовувати телемедицину через дрони

