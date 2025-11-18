РФ продавливает оборону и ползет вперед: на Западе назвали главный секрет успеха россиян в войне

Война в Украине окончательно переписала все, что было в предыдущих война. Теперь сплошные линии окопов исчезли – их заменила смертельная серая зона шириной до 20 километров, где царят дроны, охота на солдат и полное разрушение логистики. Все это позволяет оккупантам прорывать оборонительные позиции ВСУ и идти вперед. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

СМИ отмечает, новый формат боев не имеет устоявшейся доктрины. Украина и РФ фактически разрабатывают ее на ходу. Фронт растворяется, коммуникации рвутся, а нехватка людей на передовой делает оборону сложной.

Эксперты считают, что рецепт медленного сжатия дает нужный эффект россиянам. Это позволяет России ползти вперед. Дроны делают почти невозможными ротации и снабжение.

"Большинство солдат погибают во время ротации. Машины не подъезжают ближе, чем на 5-6 км. Остальной путь бойцы преодолевают пешком, прячась от вражеских FPV.", — говорит полковник Владислав Волошин.

Командиры вынуждены оставлять подразделения на нуле неделями. Это бьет по моральному духу.

"Пехотинец, просидевший в норе 60-165 дней, больше туда не вернется", — подчеркивает военный аналитик Николай Белесков.

Ситуация с ранеными еще более драматическая. Из-за рисков медпункты отодвигают дальше, эвакуация затягивается — иногда на дни или недели. Боевые медики вынуждены применять телемедицину из-за дронов

