Главная Новости Общество Война с Россией РФ продавливает оборону и ползет вперед: на Западе назвали главный секрет успеха россиян в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ продавливает оборону и ползет вперед: на Западе назвали главный секрет успеха россиян в войне

Politico пишет о том, что дроны положили конец окопной войне в Украине

18 ноября 2025, 11:21
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Война в Украине окончательно переписала все, что было в предыдущих война. Теперь сплошные линии окопов исчезли – их заменила смертельная серая зона шириной до 20 километров, где царят дроны, охота на солдат и полное разрушение логистики. Все это позволяет оккупантам прорывать оборонительные позиции ВСУ и идти вперед. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

РФ продавливает оборону и ползет вперед: на Западе назвали главный секрет успеха россиян в войне

Российские войска. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, новый формат боев не имеет устоявшейся доктрины. Украина и РФ фактически разрабатывают ее на ходу. Фронт растворяется, коммуникации рвутся, а нехватка людей на передовой делает оборону сложной.

Эксперты считают, что рецепт медленного сжатия дает нужный эффект россиянам. Это позволяет России ползти вперед. Дроны делают почти невозможными ротации и снабжение.

"Большинство солдат погибают во время ротации. Машины не подъезжают ближе, чем на 5-6 км. Остальной путь бойцы преодолевают пешком, прячась от вражеских FPV.", — говорит полковник Владислав Волошин.

Командиры вынуждены оставлять подразделения на нуле неделями. Это бьет по моральному духу.

"Пехотинец, просидевший в норе 60-165 дней, больше туда не вернется", — подчеркивает военный аналитик Николай Белесков.

Ситуация с ранеными еще более драматическая. Из-за рисков медпункты отодвигают дальше, эвакуация затягивается — иногда на дни или недели. Боевые медики вынуждены применять телемедицину из-за дронов

Читайте также на портале "Комментарии" — который день подряд остается крайне напряженной обстановка в Донецкой и Запорожской областях. Так за последние сутки российские захватчики имели продвижение возле четырех населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Об этом говорится в аналитическом мониторинговом канале "DeepState".




Источник: https://www.politico.eu/article/surviving-the-killzone-how-drones-erased-frontline-and-changed-war-in-ukraine/
