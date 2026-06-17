РФ приготуватися: сусідня країна НАТО скасувала заборону на ядерну зброю

Фінляндія внесла зміни до національного законодавства, які передбачають можливість імпорту, транспортування, постачання та зберігання ядерної зброї на своїй території у випадках, пов’язаних із потребами оборони держави. Як повідомляє Bloomberg, відповідне рішення було ухвалене фінським парламентом після голосування, у якому 125 депутатів підтримали зміни, тоді як 61 висловився проти. Нові норми розглядаються як частина зміцнення обороноздатності країни та її глибшої інтеграції в безпекову систему НАТО.

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Водночас уряд Фінляндії підкреслює, що наразі не йдеться про фактичне розміщення ядерної зброї на території держави. Закон має радше превентивний характер і спрямований на забезпечення правової бази для можливого використання ядерного стримування Альянсу в разі необхідності захисту країни.

Міністр оборони Антті Хакканен наголосив, що ухвалені зміни сприятимуть посиленню оборони держави та гарантуватимуть повноцінне використання механізмів ядерного стримування НАТО для безпеки Фінляндії. За його словами, це важливий крок у сучасних умовах зростання загроз.

Після вступу до НАТО у 2023 році Фінляндія поступово адаптує своє законодавство до стандартів Альянсу. Це відображає загальноєвропейську тенденцію до посилення оборонної політики та перегляду підходів до стратегічного стримування.

Крім того, Гельсінкі вивчає можливість участі в ініціативі президента Франції Еммануеля Макрона щодо розширення французького ядерного стримування на європейські країни. Очікується, що остаточні рішення з цього питання можуть бути ухвалені восени.

Обговорення законопроєкту у парламенті не обійшлося без суперечок: частина опозиційних сил розкритикувала процес, заявивши про відсутність достатнього політичного консенсусу щодо такого чутливого рішення.

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