РФ приготовиться: соседняя страна НАТО отменила запрет на ядерное оружие

Финляндия внесла изменения в национальное законодательство, предусматривающие возможность импорта, транспортировки, поставки и хранения ядерного оружия на своей территории в случаях, связанных с потребностями обороны государства. Как сообщает Bloomberg, соответствующее решение было принято финским парламентом после голосования, в котором 125 депутатов поддержали изменения, в то время как 61 высказался против. Новые нормы рассматриваются как часть укрепления обороноспособности страны и ее более глубокой интеграции в систему безопасности НАТО.

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В то же время правительство Финляндии подчеркивает, что речь пока не идет о фактическом размещении ядерного оружия на территории государства. Закон носит скорее превентивный характер и направлен на обеспечение правовой базы для возможного использования ядерного сдерживания Альянса в случае необходимости защиты страны.

Министр обороны Антти Хакканен подчеркнул, что принятые изменения будут способствовать усилению обороны государства и гарантировать полноценное использование механизмов ядерного сдерживания НАТО для безопасности Финляндии. Это важный шаг в современных условиях роста угроз.

После вступления в НАТО в 2023 году Финляндия постепенно адаптирует свое законодательство к стандартам Североатлантического союза. Это отражает общеевропейскую тенденцию к усилению оборонной политики и пересмотру подходов к стратегическому сдерживанию.

Кроме того, Хельсинки изучает возможность участия в инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по расширению французского ядерного сдерживания на европейские страны. Ожидается, что окончательные решения по этому вопросу могут быть приняты осенью.

Обсуждение законопроекта в парламенте не обошлось без споров: часть оппозиционных сил раскритиковала процесс, заявив об отсутствии достаточного политического консенсуса по поводу такого чувствительного решения.

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