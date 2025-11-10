РФ посилить удари взимку: список міст і регіонів, що опиняться в зоні небезпеки

Російські війська взимку намагатимуться одночасно атакувати українську інфраструктуру та просуватися на фронті. Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Удари РФ по українській енергетиці (фото з відкритих джерел)

За його словами, у Росії достатньо ракет, і вона здатна їх виробляти. Лише протягом жовтня по Україні було випущено 270 ракет. Твердження, що "в Росії залишилося ракет лише на два-три масовані удари", не відповідає дійсності — про це повідомляли ще навесні 2022 року. Тому атаки на українську інфраструктуру продовжаться і взимку.

"При цьому Росія насамперед вибиватиме інфраструктуру прикордонних і прифронтових регіонів: Сум, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Херсона. Це близько, туди можуть долітати й КАБи. А якщо, як каже ГУР, КАБ матимуть радіус дії 190 км, то зона ураження значно розшириться", — зазначив експерт.

Ступак також наголосив, що Росія планує бити по тилових регіонах, де менше систем ППО. Київ, безумовно, залишатиметься однією з цілей, але через потужнішу систему протиповітряної оборони ефективність атак там нижча. Тому противник концентруватиме удари по регіонах зі слабшим захистом, наприклад, у Чернігівській області, намагаючись максимально пошкодити газо-, тепло- та електропостачання, щоб створити серйозні проблеми для конкретного регіону.

"Якщо раніше Росія завдавала ударів по Україні хаотично, ніби суп солила — трохи в Черкасах, трохи в Києві, трохи у Вінниці, трохи в Запоріжжі та Дніпрі, то тепер вона, ймовірно, зосередиться на нищенні окремих регіонів. Якщо вдарить по Дніпру — то масовано, якщо по Запоріжжю — теж масовано", — підкреслив він.

Військовий експерт також зауважив, що складні погодні умови на фронті — сніг, вітер, дощ — ускладнюють і оборону, і просування російських військ. При цьому через негоду дрони противника не можуть підійматися в повітря, тому погодні фактори стають перешкодою для обох сторін.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 10 листопада на Київському безпековому форумі Наталя Бойко, членкиня наглядової ради НАК "Нафтогаз України", детально розповіла про стан газопостачання в країні.

За словами Бойко, українські енергетичні фахівці працюють цілодобово, часто випереджаючи заплановані графіки, аби гарантувати безперебійне постачання газу, навіть попри інтенсивні та прицільні атаки російських сил на ключові газові об’єкти України.

Вона додала, що через систематичні удари по газовидобувній інфраструктурі країна зазнала значних втрат власного газу. Це змусило уряд розробити поетапну стратегію збільшення імпорту газу для забезпечення стабільності постачання у холодний сезон.

