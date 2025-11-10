Чи буде в Україні дефіцит газу після обстрілів РФ: ощвучено категоричну заяву

10 листопада на Київському безпековому форумі Наталя Бойко, членкиня наглядової ради НАК "Нафтогаз України", детально розповіла про стан газопостачання в країні.

Фото: з відкритих джерел

За словами Бойко, українські енергетичні фахівці працюють цілодобово, часто випереджаючи заплановані графіки, аби гарантувати безперебійне постачання газу, навіть попри інтенсивні та прицільні атаки російських сил на ключові газові об’єкти України.

"Однак я можу з упевненістю заявити, що на початку опалювального сезону ми закачали в газові сховища достатню кількість білого газу, відповідно до домовленостей з урядом і встановлених нормативів", — зазначила Бойко.

Вона додала, що через систематичні удари по газовидобувній інфраструктурі країна зазнала значних втрат власного газу. Це змусило уряд розробити поетапну стратегію збільшення імпорту газу для забезпечення стабільності постачання у холодний сезон.

"Ми активно закуповуємо імпортний газ і працюємо над залученням додаткових ресурсів від наших міжнародних партнерів. Минулого тижня, зокрема, була підписана нова угода на поставки американського LNG", — додала Бойко.

Вона пояснила, що постачання імпортного газу — складний та ресурсомісткий процес, який потребує значних фінансових витрат і часу на логістику. Наразі активно ведеться співпраця з країнами ЄС та США, а український уряд додатково фінансує закупівлі газу, щоб забезпечити надійність енергопостачання для населення та критичної інфраструктури.

Бойко підкреслила, що незважаючи на складні обставини та зовнішні загрози, система газопостачання України працює стабільно, а фахівці Нафтогазу роблять усе можливе, щоб опалювальний сезон пройшов без перебоїв.

