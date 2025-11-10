logo

BTC/USD

106474

ETH/USD

3614.61

USD/UAH

41.96

EUR/UAH

48.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Будет ли в Украине дефицит газа после обстрелов РФ: одобрено категорическое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет ли в Украине дефицит газа после обстрелов РФ: одобрено категорическое заявление

Украинские специалисты круглосуточно обеспечивают стабильную поставку газа, несмотря на атаки России

10 ноября 2025, 15:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

10 ноября на Киевском форуме безопасности Наталья Бойко, член Наблюдательного совета НАК " Нафтогаз Украины " , подробно рассказала о состоянии газоснабжения в стране.

Будет ли в Украине дефицит газа после обстрелов РФ: одобрено категорическое заявление

Фото: из открытых источников

По словам Бойко, украинские энергетические специалисты работают круглосуточно, часто опережая запланированные графики, чтобы гарантировать бесперебойную поставку газа, даже несмотря на интенсивные и прицельные атаки российских сил на ключевые газовые объекты Украины.

"Однако я могу с уверенностью заявить, что в начале отопительного сезона мы закачали в газовые хранилища достаточное количество белого газа, согласно договоренностям с правительством и установленным нормативам " , — отметила Бойко.

Она добавила, что из-за систематических ударов по газодобывающей инфраструктуре страна понесла значительные потери собственного газа. Это вынудило правительство разработать поэтапную стратегию увеличения импорта газа для обеспечения стабильности поставок в холодный сезон.

"Мы активно закупаем импортный газ и работаем над привлечением дополнительных ресурсов от наших международных партнеров. На прошлой неделе, в частности, было подписано новое соглашение на поставки американского LNG " , — добавила Бойко.

Она пояснила, что поставка импортного газа — сложный и ресурсоемкий процесс, требующий значительных финансовых затрат и времени на логистику. В настоящее время активно сотрудничают со странами ЕС и США, а украинское правительство дополнительно финансирует закупки газа, чтобы обеспечить надежность энергоснабжения для населения и критической инфраструктуры.

Бойко подчеркнула, что, несмотря на сложные обстоятельства и внешние угрозы, система газоснабжения Украины работает стабильно, а специалисты Нафтогаза делают все возможное, чтобы отопительный сезон прошел без перебоев.

Как уже писали "Комментарии", Покровское направление осталось одним из самых горячих фронтовых секторов, однако благодаря эффективному планированию и четким действиям украинских военных удалось избежать катастрофического развития событий. Российская пропаганда активно пыталась создать в обществе иллюзию, что город уже потерян, но вражеские нарративы и их реальные боевые планы потерпели поражение.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости