10 ноября на Киевском форуме безопасности Наталья Бойко, член Наблюдательного совета НАК " Нафтогаз Украины " , подробно рассказала о состоянии газоснабжения в стране.

Фото: из открытых источников

По словам Бойко, украинские энергетические специалисты работают круглосуточно, часто опережая запланированные графики, чтобы гарантировать бесперебойную поставку газа, даже несмотря на интенсивные и прицельные атаки российских сил на ключевые газовые объекты Украины.

"Однако я могу с уверенностью заявить, что в начале отопительного сезона мы закачали в газовые хранилища достаточное количество белого газа, согласно договоренностям с правительством и установленным нормативам " , — отметила Бойко.

Она добавила, что из-за систематических ударов по газодобывающей инфраструктуре страна понесла значительные потери собственного газа. Это вынудило правительство разработать поэтапную стратегию увеличения импорта газа для обеспечения стабильности поставок в холодный сезон.

"Мы активно закупаем импортный газ и работаем над привлечением дополнительных ресурсов от наших международных партнеров. На прошлой неделе, в частности, было подписано новое соглашение на поставки американского LNG " , — добавила Бойко.

Она пояснила, что поставка импортного газа — сложный и ресурсоемкий процесс, требующий значительных финансовых затрат и времени на логистику. В настоящее время активно сотрудничают со странами ЕС и США, а украинское правительство дополнительно финансирует закупки газа, чтобы обеспечить надежность энергоснабжения для населения и критической инфраструктуры.

Бойко подчеркнула, что, несмотря на сложные обстоятельства и внешние угрозы, система газоснабжения Украины работает стабильно, а специалисты Нафтогаза делают все возможное, чтобы отопительный сезон прошел без перебоев.

Как уже писали "Комментарии", Покровское направление осталось одним из самых горячих фронтовых секторов, однако благодаря эффективному планированию и четким действиям украинских военных удалось избежать катастрофического развития событий. Российская пропаганда активно пыталась создать в обществе иллюзию, что город уже потерян, но вражеские нарративы и их реальные боевые планы потерпели поражение.