РФ усилит удары зимой: список оказавшихся в зоне опасности городов и регионов

Российские войска зимой постараются одновременно атаковать украинскую инфраструктуру и продвигаться на фронте. Об этом в чате на Главреде рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Удары РФ по украинской энергетике (фото из открытых источников)

По его словам, у России достаточно ракет, и она способна их производить. Только в течение октября по Украине было выпущено 270 ракет. Утверждение, что "в России осталось ракет всего на два-три массированных удара", не соответствует действительности — об этом сообщали еще весной 2022 года. Поэтому атаки на украинскую инфраструктуру продолжатся и зимой.

"При этом Россия в первую очередь будет выбивать инфраструктуру приграничных и прифронтовых регионов: Сум, Харькова, Днепра, Запорожья, Николаева, Одессы, Херсона. Это близко, туда могут долетать и КАБы. А если, как говорит ГУР, у КАБ будет радиус действия 190 км, то зона поражения значительно расширится", — отметил эксперт.

Ступак также подчеркнул, что Россия планирует избивать по тыловым регионам, где меньше систем ПВО. Киев, безусловно, будет оставаться одной из целей, но из-за более мощной системы противовоздушной обороны эффективность атак там ниже. Поэтому противник будет концентрировать удары по регионам с более слабой защитой, например, в Черниговской области, пытаясь максимально повредить газо-, тепло- и электроснабжение, чтобы создать серьезные проблемы для конкретного региона.

"Если раньше Россия наносила удары по Украине хаотично, будто суп солила — немного в Черкассах, немного в Киеве, немного в Виннице, немного в Запорожье и Днепре, то теперь она, вероятно, сосредоточится на уничтожении отдельных регионов. Если ударит по Днепру — массировано, если по Запорожье — тоже массировано", — подчеркнул он.

Военный эксперт также отметил, что сложные погодные условия на фронте – снег, ветер, дождь – усложняют и оборону, и продвижение российских войск. При этом из-за непогоды дроны противника не могут подниматься в воздух, поэтому погодные факторы становятся препятствием для обеих сторон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 10 ноября на Киевском форуме безопасности Наталья Бойко , член Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", подробно рассказала о состоянии газоснабжения в стране.

По словам Бойко, украинские энергетические специалисты работают круглосуточно, часто опережая запланированные графики, чтобы гарантировать бесперебойную поставку газа, даже несмотря на интенсивные и прицельные атаки российских сил на ключевые газовые объекты Украины.

Она добавила, что из-за систематических ударов по газодобывающей инфраструктуре страна понесла значительные потери собственного газа. Это вынудило правительство разработать поэтапную стратегию увеличения импорта газа для обеспечения стабильности поставок в холодный сезон.

