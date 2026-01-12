РФ починає бити по Україні новими дронами: чи збільшилася загроза

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України показало фото нового російського ударного безпілотника "Герань-5". Тим часом експерти оцінили, наскільки він небезпечний.

Дрон "Герань-5". Фото: із відкритих джерел

Треба збільшувати можливості Добровільних формувань територіальної громади

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко завив в ефірі каналу "Київ24", що зараз Київ все більше стає ціллю №1 для ворога, тому необхідна багатоешелонована оборона міста.

Експерт зазначив, що оборонці столиці працюють на максимумі можливостей.

"Але треба збільшувати можливості Добровільних формувань територіальної громади (ДФТГ), саме оцих мобільних вогневих груп", — зазначив експерт. За його словами, озброєння цих груп має бути різне, бо дрони змінюються.

Чаленко нагадав, що буквально днями на Київ ворог запустив новий реактивний "Гєрань-5".

"Дрони-перехоплювачі розраховані на одні швидкості, одні алгоритми. А на "Шахеди" зараз чіпляють ПЗРК та ракети і ще різне, тому треба відбиватися. Росіяни не сидять на місці", — зазначив він.

За його словами, в цій ситуації і міський бюджет має виділяти більше коштів на ДФТГ.

Дальність польоту нового дрона виглядає скромно на тлі Shahed-136

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зазначив, що противник застосував цей зразок БПЛА як експеримент. Проте, командування ЗС РФ навряд чи буде задоволене результатами його застосування.

За його словами, боєголовка масою 90 кг можна порівняти з Shahed-136, який при цьому значно дешевше і вже масово виробляється на налагоджених технологічних лініях.

Крім того, дальність польоту нового дрона – близько 1000 км – виглядає скромно на тлі Shahed-136, окремі модифікації якого здатні долати понад 2200 км. Коваленко також зазначає, що використання 12-елементної "Комети" не є технологічним проривом, оскільки подібні навігаційні рішення застосовуються у російських та іранських БПЛА ще з 2022 року.

Окрему увагу експерт привертає до реактивного двигуна Telefly. За його словами, такий силовий агрегат залишає значно більший тепловий слід, що робить дрон помітнішим для засобів ППО і знижує його живучість. Маневреність апарату за такої аеродинамічної схемою також викликає питання.

Скептично Коваленко оцінює й інформацію про можливий запуск "Гераней-5" із штурмовиків Су-25 для збільшення дальності застосування. Він нагадує, що година польоту Су-25 коштує приблизно 55 тис. доларів, що можна порівняти з вартістю виробництва одного Shahed-136. При цьому ресурс штурмовиків у РФ практично вичерпано, а їхнє виробництво давно припинено.

"Karrar/"Герань-5" це експеримент. Якщо РВВ на них перейдуть, та й добре. Ресурсні витрати зростуть у рази, а ефект терору знизиться пропорційно", — підсумував експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін не дарма так переживає: який сигнал від США отримало оточення диктатора.



