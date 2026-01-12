РФ начинает бить по Украине новыми дронами: увеличилась ли угроза

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины показало фото нового российского ударного беспилотника "Герань-5". Между тем, эксперты оценили, насколько он опасен.

Дрон "Герань-5". Фото: из открытых источников

Следует увеличивать возможности Добровольных формирований территориального общества

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил в эфире канала "Киев24", что сейчас Киев все больше становится целью №1 для врага, поэтому необходима многоэшелонированная оборона города.

Эксперт отметил, что защитники столицы работают на максимуме возможностей.

"Но нужно увеличивать возможности Добровольных формирований территориального общества (ДФТГ), именно этих мобильных огневых групп", — отметил эксперт. По его словам, вооружение этих групп должно быть разным, потому что дроны меняются.

Чаленко напомнил, что буквально на днях в Киев враг запустил новый реактивный "Герань-5".

"Дроны-перехватчики рассчитаны на одни скорости, одни алгоритмы. А на "Шахеды" сейчас цепляют ПЗРК и ракеты и еще разное, поэтому надо отбиваться. Россияне не сидят на месте", — отметил он.

По его словам, в этой ситуации и городской бюджет должен выделять больше средств на ГФТХ.

Дальность полета нового дрона выглядит скромно на фоне Shahed-136.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что противник применил этот образец БПЛА в качестве эксперимента. Однако командование ВС РФ вряд ли будет удовлетворено результатами его применения.

По его словам, боеголовка массой 90 кг сравнима с Shahed-136, который при этом значительно дешевле и уже массово производится на отлаженных технологических линиях.

Кроме того, дальность полета нового дрона – около 1000 км – выглядит скромно на фоне Shahed-136, отдельные модификации которого способны преодолевать более 2200 км. Коваленко также отмечает, что использование 12-элементной Кометы не является технологическим прорывом, поскольку подобные навигационные решения применяются в российских и иранских БПЛА еще с 2022 года.

Отдельное внимание эксперт привлекает к реактивному двигателю Telefly. По его словам, такой силовой агрегат оставляет значительно больший тепловой след, что делает дрон более заметным для средств ПВО и снижает его живучесть. Маневренность аппарата по такой аэродинамической схеме тоже вызывает вопросы.

Скептически Коваленко оценивает и информацию о возможном запуске "Гераней-5" из штурмовиков Су-25 для увеличения дальности применения. Он напоминает, что час полета Су-25 стоит примерно 55 тыс. долларов, что сравнимо со стоимостью производства одного Shahed-136. При этом ресурс штурмовиков в РФ практически исчерпан, а их производство давно прекращено.

"Karrar/"Герань-5" это эксперимент. Если РВВ на них перейдут, да и хорошо. Ресурсные расходы возрастут в разы, а эффект террора снизится пропорционально", — подытожил эксперт.

