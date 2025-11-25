logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією РФ почала ранок з нової атаки на Україну: де фіксують Кинджали
commentss НОВИНИ Всі новини

РФ почала ранок з нової атаки на Україну: де фіксують Кинджали

МіГ-31К здійснив пуск, на Київ летять ракети

25 листопада 2025, 07:16
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31К – літака-носія гіперзвукової ракети "Кинжал". Як передає портал "Коментарі", про це йшлося у Telegram Повітряних сил ЗСУ.

РФ почала ранок з нової атаки на Україну: де фіксують Кинджали

Ракета Кинджал. Фото: з відкритих джерел

"Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К", — заявили у Повітряних силах ЗСУ.

Крім того, Повітряні Сили ЗСУ повідомили про проліт ворожих ракет над територією Сумської області та зафіксували їхній рух у бік Чернігівщини, після чого траєкторія змінилася у напрямку столиці.

Вже за хвилину повітряне командування уточнило: серед зафіксованих цілей – гіперзвукові ракети "Кинжал", одна з найнебезпечніших систем озброєння, що знаходяться на озброєнні Росії. Через їхню швидкість і здатність маневрувати в польоті вони становлять критичну загрозу для громадянської інфраструктури та життя людей.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 25 листопада Київська область знову пережила масштабну атаку російських сил. Під вогнем опинилися Броварський, Білоцерківський та Вишгородський райони. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

Рятувальники поінформували, що вибухи було зафіксовано у кількох населених пунктах, проте наслідки ударів виявилися особливо руйнівними для Білої Церкви. Так, у місті пошкоджено чотириповерховий житловий будинок. У момент атаки в ньому знаходилися десятки людей, частина з них ховалась у підвальному приміщенні, яке використовувалося як укриття.

Рятувальникам вдалося оперативно евакуювати 46 мешканців, серед них діти та люди похилого віку. На жаль, постраждала 14-річна дитина, якій медики надають допомогу. Ще чотири житлові будинки зруйновано повністю, а уламки пошкоджених конструкцій продовжують ліквідовуватися.



