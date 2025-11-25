logo

Война с Россией РФ начала утро с новой атаки на Украину: где фиксируют Кинжалы
НОВОСТИ

РФ начала утро с новой атаки на Украину: где фиксируют Кинжалы

МиГ-31К совершил пуск, на Киев летят ракеты

25 ноября 2025, 07:16
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя-перехватчика МиГ-31К – самолета-носителя гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Как передает портал "Комментарии", об этом говорилось в Telegram Воздушных сил ВСУ.

РФ начала утро с новой атаки на Украину: где фиксируют Кинжалы

Ракета Кинжал. Фото: из открытых источников

"Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К", — заявили в Воздушных силах ВСУ.

Кроме того, Воздушные Силы ВСУ сообщили о пролете вражеских ракет над территорией Сумской области и зафиксировали их движение в сторону Черниговщины, после чего траектория изменилась в направлении столицы.

Уже через минуту воздушное командование уточнило: среди зафиксированных целей — гиперзвуковые ракеты "Кинжал", одна из самых опасных систем вооружения, находящихся на вооружении России. Из-за их скорости и способности маневрировать в полете они представляют критическую угрозу для гражданской инфраструктуры и жизни людей.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 25 ноября Киевская область снова пережила масштабную атаку российских сил. Под огнем оказались Броварской, Белоцерковский и Вышгородский районы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Спасатели проинформировали, что взрывы были зафиксированы в нескольких населенных пунктах, однако последствия ударов оказались особенно разрушительными для Белой Церкви. Так, в городе поврежден четырехэтажный жилой дом. В момент атаки в нем находились десятки людей, часть из них пряталась в подвальном помещении, которое использовалось как укрытие. 

Спасателям удалось оперативно эвакуировать 46 жителей, среди них дети и пожилые люди. К сожалению, пострадал 14-летний ребенок, которому медики оказывают помощь. Еще четыре жилых дома разрушены полностью, а обломки поврежденных конструкций продолжают ликвидироваться.



