РФ планує атакувати нові цілі: жителів двох обласних центрів закликали зважати на ризики

Російські війська готують нові атаки на цивільну інфраструктуру України, обравши черговими цілями логістичні центри у Полтаві та Кропивницькому. Про це попереджають моніторингові канали, закликаючи місцевих жителів бути максимально обережними протягом найближчої доби.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Аналітики закликають жителів Полтави та Кропивницького бути дуже уважними сьогодні вдень та протягом наступної ночі. За наявною інформацією, окупанти планують серію ударів, спрямованих на зрив логістичних процесів.

"РФ планує удари по сортувальних терміналах „Нової пошт и “ у Кропивницькому та Полтаві, — наголошують моніторингові паблики. — Можливі удари по містах, причому під особливим прицілом перебувають саме логістичні обʼєкти".

Через високу загрозу обстрілів громадянам радять серйозно поставитися до власної безпеки. Людям рекомендують ретельно планувати свій час та без нагальної потреби не відвідувати поштові відділення.

"Зважайте на це та враховуйте ризики, коли плануєте забирати свої посилки", — закликають автори моніторингових ресурсів.

Це попередження з'явилося не на порожньому місці, адже російська армія вже неодноразово цілилася у цивільну поштову мережу України. Раніше ворог вже знищив кілька важливих сортувальних хабів у різних регіонах країни.

Спостерігачі нагадують, що нещодавно загарбники повністю знищили аналогічний великий об'єкт у Дніпропетровській області.

"РФ нанесла удар по великому терміналу „Нової пошти“ у Кривому Розі, який вигорів вщент, — констатують у повідомленні. — Ще такий термінал постраждав від ударів у Самарі на Дніпропетровщині, і одне підприємство було пошкоджене на Чернігівщині".

Місцеву владу та жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриття у разі небезпеки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що моніторингові ресурси закликають українців бути максимально готовими до потенційних повітряних загроз у найближчі дні, адже противник планує нову масштабну атаку.