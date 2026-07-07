РФ планирует атаковать новые цели: жителей двух областных центров призвали учитывать риски

Российские войска готовят новые атаки на гражданскую инфраструктуру Украины , выбрав очередными целями логистические центры в Полтаве и Кропивницком. Об этом предупреждают мониторинговые каналы, призывая местных жителей быть максимально осторожными в ближайшие сутки.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Аналитики призывают жителей Полтавы и Кропивницкого быть очень внимательными сегодня днем и в следующую ночь. По имеющейся информации, оккупанты планируют серию ударов, направленных на срыв логистических процессов.

"РФ планирует удары по сортировочным терминалам „Новой почты “ в Кропивницком и Полтаве, — отмечают мониторинговые паблики. — Возможны удары по городам, причем под особым прицелом находятся именно логистические объекты".

Из-за высокой угрозы обстрелов гражданам советуют серьезно отнестись к собственной безопасности. Людям рекомендуют тщательно планировать свое время и без необходимости не посещать почтовые отделения.

"Учитывайте это и учитывайте риски, когда планируете забирать свои посылки", — призывают авторы мониторинговых ресурсов.

Это предупреждение появилось не на пустом месте, ведь российская армия уже не раз целилась в гражданскую почтовую сеть Украины. Ранее враг уже уничтожил несколько важных сортировочных хабов в разных регионах страны.

Наблюдатели напоминают, что недавно захватчики полностью уничтожили аналогичный крупный объект в Днепропетровской области.

"РФ нанесла удар по большому терминалу „Новой почты“ в Кривом Роге, который выгорел дотла, — констатируют в сообщении. — Еще такой терминал пострадал от ударов в Самаре на Днепропетровщине и одно предприятие было повреждено на Черниговщине".

Местные власти и жители призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться к укрытию в случае опасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мониторинговые ресурсы призывают украинцев быть максимально готовыми к потенциальным воздушным угрозам в ближайшие дни, ведь противник планирует новую масштабную атаку.