РФ планирует атаковать новые цели: жителей двух областных центров призвали учитывать риски

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Недилько Ксения
Российские войска готовят новые атаки на гражданскую инфраструктуру Украины , выбрав очередными целями логистические центры в Полтаве и Кропивницком. Об этом предупреждают мониторинговые каналы, призывая местных жителей быть максимально осторожными в ближайшие сутки.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Аналитики призывают жителей Полтавы и Кропивницкого быть очень внимательными сегодня днем и в следующую ночь. По имеющейся информации, оккупанты планируют серию ударов, направленных на срыв логистических процессов.
Из-за высокой угрозы обстрелов гражданам советуют серьезно отнестись к собственной безопасности. Людям рекомендуют тщательно планировать свое время и без необходимости не посещать почтовые отделения.
Это предупреждение появилось не на пустом месте, ведь российская армия уже не раз целилась в гражданскую почтовую сеть Украины. Ранее враг уже уничтожил несколько важных сортировочных хабов в разных регионах страны.
Наблюдатели напоминают, что недавно захватчики полностью уничтожили аналогичный крупный объект в Днепропетровской области.
Местные власти и жители призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться к укрытию в случае опасности.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что мониторинговые ресурсы призывают украинцев быть максимально готовыми к потенциальным воздушным угрозам в ближайшие дни, ведь противник планирует новую масштабную атаку.