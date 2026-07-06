Київ знову під загрозою: монітори попереджають про високу ймовірність масованого удару найближчими днями

Моніторингові ресурси закликають українців бути максимально готовими до потенційних повітряних загроз у найближчі дні, адже противник планує нову масштабну атаку.

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Аналітики та моніторингові канали застерігають про підготовку ворога до чергового масштабного обстрілу України, зазначаючи, що головним напрямком удару знову може стати столиця. За їхніми даними, напад може відбутися протягом найближчих трьох діб.

"Знову буде масований обстріл в найближчі дні, — зазначають спостерігачі моніторингових ресурсів, — підготуйтесь завчасно, адже Київ, як і минулі рази, може бути в пріоритеті ворога".

За оцінками фахівців, противник розраховує на брак ракет-перехоплювачів до систем Patriot, якими захищають київське небо. Для атаки ворог може залучити стратегічну авіацію Ту-22М3, винищувачі МіГ-31К, а також широкий спектр ракетного озброєння.

"Р*сня хоче скористатися дефіцитом ракет ППО "Петріот" у столиці, — наголошують у повідомленні, — для цього можуть бути застосовані крилаті ракети "Х-22", "Калібр", балістика та велика кількість ударних БпЛА".

Громадянам наполегливо рекомендують завчасно перевірити готовність тривожних валіз, пересвідчитися у доступності найближчих укриттів та реагувати на всі сигнали сповіщення про повітряну небезпеку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Повітряних силах Збройних сил України закликають громадян бути максимально уважними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки ворог здатний завдати повторного удару найближчим часом.

Українців закликають суворо дотримуватися правил безпеки та реагувати на сповіщення про небезпеку через можливість швидкої повторної атаки з боку ворога. За словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, держава-агресорка має необхідний ресурс для здійснення нових обстрілів.



