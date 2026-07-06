Киев снова под угрозой: мониторы предупреждают о высокой вероятности массированного удара в ближайшие дни

Мониторинговые ресурсы призывают украинцев быть максимально готовыми к потенциальным воздушным угрозам в ближайшие дни, ведь противник планирует новую масштабную атаку.

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Аналитики и мониторинговые каналы предостерегают о подготовке врага к очередному масштабному обстрелу Украины, отмечая, что главным направлением удара снова может стать столица. По их данным, нападение может произойти в течение ближайших трех суток.

"Снова будет массированный обстрел в ближайшие дни, — отмечают наблюдатели мониторинговых ресурсов, — подготовьтесь заранее, ведь Киев, как и в прошлые разы, может быть в приоритете врага".

По оценкам специалистов, противник рассчитывает на нехватку ракет-перехватчиков в системы Patriot, защищающие киевское небо. Для атаки противник может привлечь стратегическую авиацию Ту-22М3, истребители МиГ-31К, а также широкий спектр ракетного вооружения.

"Р*сня хочет воспользоваться дефицитом ракет ПВО "Петриот" в столице, — подчеркивают в сообщении, — для этого могут быть применены крылатые ракеты "Х-22", "Калибр", баллистика и большое количество ударных БпЛА".

Гражданам настоятельно рекомендуют заблаговременно проверить готовность тревожных чемоданов, убедиться в доступности ближайших укрытий и реагировать на все сигналы оповещения о воздушной опасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Воздушных силах Вооруженных сил Украины призывают граждан быть максимально внимательными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку враг способен нанести повторный удар в ближайшее время.

Украинцев призывают строго соблюдать правила безопасности и реагировать на уведомления об опасности из-за возможности скорейшей повторной атаки со стороны врага. По словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, у государства-агрессора есть необходимый ресурс для совершения новых обстрелов.



