РФ пішла у весняний наступ: Україна готує неочікувану відповідь

Росія розпочала новий етап весняного наступу на сході України, зосередивши зусилля на так званому "поясі фортець" у Донецькій області. Про це повідомляє Reuters, зазначаючи, що ключовими напрямками залишаються Покровськ, Костянтинівка та Слов’янськ.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Попри чисельну перевагу російських військ, Україна розраховує стримати просування ворога завдяки покращенню тактики та активному застосуванню безпілотників і ударів середньої дальності.

Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі зазначає, що Росія має достатньо ресурсів для продовження наступу, однак його результати залишаються невизначеними.

"Наскільки далеко вони просунуться – питання відкрите", — підкреслив експерт.

За словами командувача 7-го корпусу швидкого реагування України Євгена Ласійчука, російська тактика передбачає одночасний тиск на кількох напрямках із метою знайти слабке місце в обороні та прорвати фронт.

"Вони намагатимуться розірвати наші бойові порядки там, де є вразливість, і використати цей прорив", — зазначив він.

Водночас Україна посилює контратаки та активно використовує дрони для ураження російських позицій і логістики. За останній місяць українські сили змогли просунутися приблизно на 400 квадратних кілометрів, що, хоча і не є масштабним проривом, стало сигналом для противника.

Особливу роль відіграють удари по тиловій інфраструктурі РФ – нафтобазах, заводах і складах. Також активно знищується логістика противника на відстані понад 50 км від лінії фронту.

"Неважливо, це склад боєприпасів чи продовольства – обидва критично важливі. Солдат не воює без їжі", — наголосив Ласійчук.

На тлі цього конфлікту додатковим фактором стає ситуація на Близькому Сході, яка відволікає увагу США та впливає на постачання озброєнь.

Таким чином, битва за Донбас переходить у нову фазу, де результат залежатиме не лише від кількості військ, а й від технологій, тактики та ударів по глибині.

