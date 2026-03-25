РФ пішла у весняний наступ: Україна готує неочікувану відповідь

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Росія розпочала новий етап весняного наступу на сході України, зосередивши зусилля на так званому "поясі фортець" у Донецькій області. Про це повідомляє Reuters, зазначаючи, що ключовими напрямками залишаються Покровськ, Костянтинівка та Слов’янськ.
Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел
Попри чисельну перевагу російських військ, Україна розраховує стримати просування ворога завдяки покращенню тактики та активному застосуванню безпілотників і ударів середньої дальності.
Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі зазначає, що Росія має достатньо ресурсів для продовження наступу, однак його результати залишаються невизначеними.
За словами командувача 7-го корпусу швидкого реагування України Євгена Ласійчука, російська тактика передбачає одночасний тиск на кількох напрямках із метою знайти слабке місце в обороні та прорвати фронт.
Водночас Україна посилює контратаки та активно використовує дрони для ураження російських позицій і логістики. За останній місяць українські сили змогли просунутися приблизно на 400 квадратних кілометрів, що, хоча і не є масштабним проривом, стало сигналом для противника.
Особливу роль відіграють удари по тиловій інфраструктурі РФ – нафтобазах, заводах і складах. Також активно знищується логістика противника на відстані понад 50 км від лінії фронту.
На тлі цього конфлікту додатковим фактором стає ситуація на Близькому Сході, яка відволікає увагу США та впливає на постачання озброєнь.
Таким чином, битва за Донбас переходить у нову фазу, де результат залежатиме не лише від кількості військ, а й від технологій, тактики та ударів по глибині.
Читайте також на порталі "Коментарі" — переговори віддаляються: у Києві заявили про нові бар’єри для завершення війни.