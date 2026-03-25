Переговори віддаляються: у Києві заявили про нові бар'єри для завершення війни
Переговори віддаляються: у Києві заявили про нові бар’єри для завершення війни

Росія не змінює планів, нафтові доходи зміцнюють її позиції, а війна на Близькому Сході ускладнює оборону України

25 березня 2026, 13:22
Автор:
Кравцев Сергей

Росія не демонструє готовності відмовитися від своїх стратегічних цілей у війні проти України, однак можливість для переговорів про її завершення все ще зберігається. Водночас це "вікно можливостей" поступово звужується. Про це в бліцінтерв’ю "Телеграфу" заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За його словами, ключові розбіжності між сторонами залишаються незмінними. Зокрема, Росія наполягає на контролі над усією Донецькою областю, тоді як для України такий сценарій є неприйнятним.

Веніславський також звернув увагу на зовнішні фактори, які впливають на перспективи переговорів. Зокрема, загострення на Близькому Сході та зростання цін на нафту посилюють фінансові можливості РФ, що додає їй впевненості та може відтермінувати будь-які домовленості.

"Вікно можливостей відсувається. З огляду на ситуацію навколо Ірану та зростання нафтових доходів, Росія почувається значно впевненіше. Тому говорити про швидке завершення війни, зокрема навесні, досить складно", — зазначив він.

Окремо депутат підкреслив, що Україна частково опинилася під впливом подій на Близькому Сході, оскільки ресурси, зокрема ракетні системи, можуть перерозподілятися на користь інших напрямків. Водночас він не прогнозує критичних наслідків для обороноздатності.

Щодо міжнародних переговорів, Веніславський наголосив: процес триває постійно, однак більшість деталей залишаються закритими. За його словами, публічність у таких питаннях може нашкодити результату, як це вже було у випадках із потенційними постачаннями озброєння.

У Києві наполягають: ключовим критерієм успіху переговорів мають стати реальні результати, а не публічні заяви.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Кремлі заявили про прогрес у переговорах щодо закінчення війни в Україні.




