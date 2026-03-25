Переговоры отдаляются: в Киеве заявили о новых барьерах для завершения войны

Россия не демонстрирует готовность отказаться от своих стратегических целей в войне против Украины, однако возможность для переговоров о ее завершении все еще сохраняется. В то же время, это "окно возможностей" постепенно сужается. Об этом в блицинтервью "Телеграфу" заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, ключевые разногласия между сторонами остаются неизменными. В частности, Россия настаивает на контроле над всей Донецкой областью, тогда как для Украины такой сценарий неприемлем.

Вениславский также обратил внимание на внешние факторы, влияющие на перспективы переговоров. В частности, обострение на Ближнем Востоке и рост цен на нефть усиливают финансовые возможности РФ, что придает ей уверенность и может отсрочить любые договоренности.

"Окно возможностей отодвигается. Учитывая ситуацию вокруг Ирана и рост нефтяных доходов, Россия чувствует себя гораздо увереннее. Поэтому говорить о скором завершении войны, в том числе весной, достаточно сложно", — отметил он.

Отдельно депутат подчеркнул, что Украина частично оказалась под влиянием событий на Ближнем Востоке, поскольку ресурсы, в частности, ракетные системы, могут перераспределяться в пользу других направлений. В то же время, он не прогнозирует критических последствий для обороноспособности.

Относительно международных переговоров Вениславский подчеркнул: процесс продолжается постоянно, однако большинство деталей остаются закрытыми. По его словам, публичность в таких вопросах может навредить результату, как это уже было в случаях потенциальных поставок вооружения.

В Киеве настаивают, что ключевым критерием успеха переговоров должны стать реальные результаты, а не публичные заявления.

