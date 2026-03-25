РФ пошла в весеннее наступление: Украина готовит неожиданный ответ

Россия начала новый этап весеннего наступления на востоке Украины, сосредоточив усилия на так называемом "поясе крепостей" в Донецкой области. Об этом сообщает Reuters, отмечая, что ключевыми направлениями остаются Покровск, Константиновка и Славянск.

Несмотря на многочисленные преимущества российских войск, Украина рассчитывает сдержать продвижение врага благодаря улучшению тактики и активному применению беспилотников и ударов средней дальности.

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли отмечает, что у России есть достаточно ресурсов для продолжения наступления, однако его результаты остаются неопределенными.

"Насколько далеко они продвинутся – вопрос открытый", — подчеркнул эксперт.

По словам командующего 7-м корпусом быстрого реагирования Украины Евгения Ласийчука, российская тактика предполагает одновременное давление на нескольких направлениях с целью найти слабое место в обороне и прорвать фронт.

"Они будут пытаться разорвать наши боевые порядки там, где есть уязвимость, и использовать этот прорыв", — отметил он.

В то же время, Украина усиливает контратаки и активно использует дроны для поражения российских позиций и логистики. За последний месяц украинские силы смогли продвинуться примерно на 400 квадратных километров, что, хотя и не является масштабным прорывом, стало сигналом противника.

Особую роль играют удары по тыловой инфраструктуре РФ – нефтебазам, заводам и складам. Также активно уничтожается логистика противника на расстоянии более 50 км от фронта.

"Неважно, это склад боеприпасов или продовольствия – оба критически важны. Солдат не воюет без еды", — подчеркнул Ласийчук.

На фоне этого конфликта дополнительным фактором становится ситуация на Ближнем Востоке, которая отвлекает США и влияет на поставки вооружений.

Таким образом битва за Донбасс переходит в новую фазу, где результат будет зависеть не только от количества войск, но и от технологий, тактики и ударов по глубине.

