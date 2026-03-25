РФ пошла в весеннее наступление: Украина готовит неожиданный ответ

Кравцев Сергей
Россия начала новый этап весеннего наступления на востоке Украины, сосредоточив усилия на так называемом "поясе крепостей" в Донецкой области. Об этом сообщает Reuters, отмечая, что ключевыми направлениями остаются Покровск, Константиновка и Славянск.
Несмотря на многочисленные преимущества российских войск, Украина рассчитывает сдержать продвижение врага благодаря улучшению тактики и активному применению беспилотников и ударов средней дальности.
Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли отмечает, что у России есть достаточно ресурсов для продолжения наступления, однако его результаты остаются неопределенными.
По словам командующего 7-м корпусом быстрого реагирования Украины Евгения Ласийчука, российская тактика предполагает одновременное давление на нескольких направлениях с целью найти слабое место в обороне и прорвать фронт.
В то же время, Украина усиливает контратаки и активно использует дроны для поражения российских позиций и логистики. За последний месяц украинские силы смогли продвинуться примерно на 400 квадратных километров, что, хотя и не является масштабным прорывом, стало сигналом противника.
Особую роль играют удары по тыловой инфраструктуре РФ – нефтебазам, заводам и складам. Также активно уничтожается логистика противника на расстоянии более 50 км от фронта.
На фоне этого конфликта дополнительным фактором становится ситуация на Ближнем Востоке, которая отвлекает США и влияет на поставки вооружений.
Таким образом битва за Донбасс переходит в новую фазу, где результат будет зависеть не только от количества войск, но и от технологий, тактики и ударов по глубине.
Читайте на портале "Комментарии" — переговоры удаляются: в Киеве заявили о новых барьерах для завершения войны.