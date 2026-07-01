РФ підняла в небо стратегічну авіацію, Київ під атакою дронів: що відомо

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Кречмаровская Наталия
В мережі Інтернет повідомляють про ознаки підготовки обстрілу із застосуванням стратегічної авіації.
Обстріл. Фото портал "Коментарі"
Моніторингові канали повідомили, що в готовності до застосування перебуває 6 бортів Ту-95МС на авіабазах “Оленья” та “Енгельс-2”. Також в готовності перебувають 3 Ту-160 на авіабазі “Українка”.
Радять зарядити пристрої — за інформацією розвідки, пріоритет ударів РФ цієї ночі — енергообʼєкти Києва та області.
Також можливі пуски балістичних ракет..
У Києві вже лунають вибухи. За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, дрони летять на Київ з кількох напрямків — є загроза атаки в кілька етапів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами військового експерта Романа Світана, Росія може застосувати під час атаки до 100 ракет та 1000 дронів. У ворога, пояснив він, все було готово до обстрілу ще у позаминулі вихідні. За його словами, удар зсували через зовнішні причини.
Експерт зазначив, що основне завдання — задимити Україну. Намагатимуться зупинити нашу логістику, десь пов'язану знову ж таки з перевезенням того ж палива. Це вже видно по обстрілах АЗС у прифронтових містах. Битимуть, за словами експерта, також бити по енергогенерації.