РФ підняла в небо стратегічну авіацію, Київ під атакою дронів: що відомо

В мережі Інтернет повідомляють про ознаки підготовки обстрілу із застосуванням стратегічної авіації.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Моніторингові канали повідомили, що в готовності до застосування перебуває 6 бортів Ту-95МС на авіабазах “Оленья” та “Енгельс-2”. Також в готовності перебувають 3 Ту-160 на авіабазі “Українка”.

“Відмічено зліт 2 бортів Ту-95МС з авіабази “Енгельс-2”. В зоні пуску крилатих ракет будуть о 01:00 (Вологодська область). Також відмічено зліт бортів Ту-95МС з авіабази “Оленья”, — йдеться в повідомленні.

Радять зарядити пристрої — за інформацією розвідки, пріоритет ударів РФ цієї ночі — енергообʼєкти Києва та області.

Також можливі пуски балістичних ракет..

У Києві вже лунають вибухи. За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, дрони летять на Київ з кількох напрямків — є загроза атаки в кілька етапів.

“Фіксуємо падіння уламків у Деснянському та Шевченківському районах”, — повідомив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами військового експерта Романа Світана, Росія може застосувати під час атаки до 100 ракет та 1000 дронів. У ворога, пояснив він, все було готово до обстрілу ще у позаминулі вихідні. За його словами, удар зсували через зовнішні причини.

Експерт зазначив, що основне завдання — задимити Україну. Намагатимуться зупинити нашу логістику, десь пов'язану знову ж таки з перевезенням того ж палива. Це вже видно по обстрілах АЗС у прифронтових містах. Битимуть, за словами експерта, також бити по енергогенерації.



