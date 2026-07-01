РФ подняла в небо стратегическую авиацию, Киев под атакой дронов: что известно

В сети Интернет сообщают о признаках подготовки обстрела с применением стратегической авиации.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Мониторинговые каналы сообщили, что в готовности к применению находятся 6 бортов Ту-95МС на авиабазах "Оленья" и "Энгельс-2". Также в готовности находятся 3 Ту-160 на авиабазе "Украинка".

"Отмечен взлет 2 бортов Ту-95МС с авиабазы "Энгельс-2". В зоне пуска крылатых ракет будут в 01:00 (Вологодская область). Также отмечен взлет бортов Ту-95МС с авиабазы "Оленья", — говорится в сообщении.

Советуют зарядить устройства – по информации разведки, приоритет ударов РФ этой ночью – энергообъекты Киева и области.

Также возможны пуски баллистических ракет.

В Киеве уже раздаются взрывы. По информации начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, дроны летят на Киев по нескольким направлениям — есть угроза атаки в несколько этапов.

"Фиксируем падение обломков в Деснянском и Шевченковском районах", — сообщил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам военного эксперта Романа Свитана, Россия может применить во время атаки до 100 ракет и 1000 дронов. У врага, пояснил он, все было готово к обстрелу еще в позапрошлые выходные. По его словам, удар сдвигали по внешним причинам.

Эксперт отметил, что основная задача – задымить Украину. Пытаются остановить нашу логистику, где-то связанную опять же с перевозкой того же топлива. Это уже видно по обстрелам АЗС в прифронтовых городах. Будут, по словам эксперта, также бить по энергогенерации.



