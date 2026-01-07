РФ піднімає стратегічну авіацію без запуску ракет: чому це стане жахом для України

У ніч на 5 січня 2026 року українські моніторингові канали зафіксували виліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160. Незважаючи на очікування масованого удару, ракети з цих літаків не були запущені. Замість цього ворог обмежився використанням ударних безпілотників та локальних атак. Експерти вже пояснили, чому російські окупанти діяли саме так.

Фото: з відкритих джерел

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пов’язує нічну активність російської авіації з тренувальними польотами та розвідувальною діяльністю.

"Вони (росіяни, — ред.) таким чином намагалися з'ясувати наші позиційні райони, де розміщується РЛС, де розміщуються відповідні засоби протиповітряної оборони, які під час таких вильотів активізуються, відбувається спілкування на робочих, закритих, але робочих хвилях між собою, тобто закритий радіозв'язок, і вони все це фіксують", — пояснив він.

За словами Коваленка, ще однією метою таких вильотів є визначення того, хто спостерігає за діями російської авіації та які технічні засоби при цьому застосовуються. Експерт підкреслив, що інформацію про польоти стратегічної авіації Україна отримує не лише власними силами, а значною мірою завдяки допомозі партнерів, які володіють розвідувальними можливостями.

"Відповідно, вони фіксують, які саме технічні засоби працюють для фіксації та супроводження тих самих стратегічних літаків типу Ту-95, Ту-160, Ту-22М3. Отже, це одночасно були як тренувальні польоти, так і для проведення розвідувальної діяльності", — додав Коваленко.

Як вже писали "Коментарі", з початку року російські окупанти активізували накопичення ресурсів у Серебрянському лісі, намагаючись зміцнити забезпечення своїх передових позицій. Як повідомляє 81-а окрема аеромобільна Слобожанська бригада, противник планує малими групами обходити українську оборону поблизу села Дронівка, де ситуація залишається вкрай напруженою.