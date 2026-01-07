Буде нещадний удар: озвучено тривожну заяву про задум Путіна на війні в Україні

З початку року російські окупанти активізували накопичення ресурсів у Серебрянському лісі, намагаючись зміцнити забезпечення своїх передових позицій. Як повідомляє 81-а окрема аеромобільна Слобожанська бригада, противник планує малими групами обходити українську оборону поблизу села Дронівка, де ситуація залишається вкрай напруженою.

Фото: з відкритих джерел

За даними бригади, головна мета ворога — встановити повний контроль над Дронівкою та просуватися далі у напрямку Платонівки та Закітного. Якщо окупанти зможуть захопити ці населені пункти, складний рельєф місцевості дозволить їм безперешкодно налагодити логістичне забезпечення вздовж річки Сіверський Донець, що загрожує просуванням у бік Лиману та Слов’янська.

Щоб ускладнити плани противника, оператори дронів батальйону безпілотних систем "Апачі" 81-ї бригади систематично знищують накопичені ресурси та транспорт у Серебрянському лісі. Лише за останню добу було ліквідовано: двох осіб живої сили, два багі, один квадроцикл, чотири мотоцикли та п’ять укриттів. Такі дії допомагають залишати передові позиції ворога без постачання та ослаблюють його можливості для наступу.

На Лиманському напрямку російські війська одночасно намагаються обійти місто та інфільтруватися в його територію, зазначає начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, логістика тут ускладнена для обох сторін через велику "сіру зону", що робить бойові дії особливо напруженими.

Портал "Коментарі" вже писав, що експорт сирої нафти з Росії наприкінці 2025 року та на початку 2026 року досяг мінімальних рівнів з лютого 2022 року, становлячи 3,43 млн барелів на добу. Одночасно через падіння цін і скорочення обсягів поставок загальна середньотижнева вартість експорту російської нафти знизилася до 960 млн доларів, що є рекордним показником за весь період повномасштабної війни.