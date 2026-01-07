С начала года российские оккупанты активизировали накопление ресурсов в Серебрянском лесу, пытаясь укрепить обеспечение своих передовых позиций. Как сообщает 81-я отдельная аэромобильная Слобожанская бригада, противник планирует малыми группами обходить украинскую оборону вблизи села Дроновка, где ситуация остается крайне напряженной.

Фото: из открытых источников

По данным бригады, главная цель врага — установить полный контроль над Дроновкой и продвигаться дальше в направлении Платоновки и Закотного. Если оккупанты смогут захватить эти населенные пункты, сложный рельеф местности позволит им беспрепятственно наладить логистическое обеспечение вдоль реки Северский Донец, грозящий продвижением в сторону Лимана и Славянска.

Чтобы усложнить планы противника, операторы дронов батальона беспилотных систем "Апачи" 81-й бригады систематически уничтожают накопленные ресурсы и транспорт в Серебрянском лесу. Только за последние сутки были ликвидированы: два человека живой силы, два бага, один квадроцикл, четыре мотоцикла и пять укрытий. Такие действия помогают оставлять передовые позиции врага без снабжения и ослабляют его возможности для наступления.

В Лиманском направлении российские войска одновременно пытаются обойти город и инфильтрироваться в его территорию, отмечает начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, логистика здесь усложнена для обеих сторон из-за большой "серой зоны", что делает боевые действия особенно напряженными.

Портал "Комментарии" уже писал, что экспорт сырой нефти из России в конце 2025 года и в начале 2026 года достиг минимальных уровней с февраля 2022 года, составляя 3,43 млн баррелей в сутки. Одновременно из-за падения цен и сокращения объемов поставок общая средненедельная стоимость экспорта российской нефти снизилась до 960 млн. долларов, что является рекордным показателем за весь период полномасштабной войны.