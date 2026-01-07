РФ поднимает стратегическую авиацию без запуска ракет: почему это станет ужасом для Украины

В ночь на 5 января 2026 г. украинские мониторинговые каналы зафиксировали вылет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Несмотря на ожидания массированного удара, ракеты из этих самолетов не были запущены. Вместо этого, враг ограничился использованием ударных беспилотников и локальных атак. Эксперты уже объяснили, почему российские оккупанты действовали именно так.

Фото: из открытых источников

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко связывает ночную активность российской авиации с тренировочными полетами и разведывательной деятельностью.

"Они (россияне, — ред.) таким образом пытались выяснить наши позиционные районы, где размещается РЛС, где размещаются соответствующие средства противовоздушной обороны, которые во время таких вылетов активизируются, происходит общение на рабочих, закрытых, но рабочих волнах между собой, то есть закрытая радиосвязь, и они все это фиксируют", — сказал он.

По словам Коваленко, еще одной целью таких вылетов является определение наблюдающего за действиями российской авиации и какие технические средства при этом применяются. Эксперт подчеркнул, что информацию о полетах стратегической авиации Украина получает не только собственными силами, но в значительной степени благодаря помощи партнеров, обладающих разведывательными возможностями.

"Соответственно, они фиксируют, какие именно технические средства работают для фиксации и сопровождения тех же стратегических самолетов типа Ту-95, Ту-160, Ту-22М3. Следовательно, это одновременно были как тренировочные полеты, так и для проведения разведывательной деятельности", — добавил Коваленко.

