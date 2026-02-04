РФ переписали серіал: «росіян» замінили на «українців»

Рубрики
У російській версії американського серіалу "Елсбет", опублікованій на платформі Rutube, перекладачі змінили репліки персонажів, які стосуються Росії та ЛГБТ-тематики.
Як у рф переформулюють озвучку іноземних серіалів
Йдеться про восьму серію другого сезону. В оригінальній версії один із героїв говорить, що глядачі хочуть бачити, як він "рятує світ від інопланетян, роботів або росіян — або від усього одразу". У російській озвучці слово "росіян" замінили на "українців".
Крім цього, у перекладі була змінена сюжетна лінія, пов’язана з одностатевими стосунками. У російській версії бойфренда сина головної героїні називають "хорошим другом", попри те, що в серіалі персонажі живуть разом і відкрито демонструють романтичні відносини.
Як зазначає "Верстка", подібні правки відповідають практиці цензурування контенту в РФ, де з прокату або перекладів регулярно прибирають згадки про ЛГБТ та будь-які формулювання, що можуть бути сприйняті як критика росіян або російської держави.