РФ переписали серіал: «росіян» замінили на «українців»

У російській версії американського серіалу "Елсбет", опублікованій на платформі Rutube, перекладачі змінили репліки персонажів, які стосуються Росії та ЛГБТ-тематики.

Як у рф переформулюють озвучку іноземних серіалів

Йдеться про восьму серію другого сезону. В оригінальній версії один із героїв говорить, що глядачі хочуть бачити, як він "рятує світ від інопланетян, роботів або росіян — або від усього одразу". У російській озвучці слово "росіян" замінили на "українців".

Крім цього, у перекладі була змінена сюжетна лінія, пов’язана з одностатевими стосунками. У російській версії бойфренда сина головної героїні називають "хорошим другом", попри те, що в серіалі персонажі живуть разом і відкрито демонструють романтичні відносини.

Як зазначає "Верстка", подібні правки відповідають практиці цензурування контенту в РФ, де з прокату або перекладів регулярно прибирають згадки про ЛГБТ та будь-які формулювання, що можуть бути сприйняті як критика росіян або російської держави.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в ійськовослужбовці 7-ї військової бази (в/ч 09332) 49-ї загальновійськової армії РФ опублікували відеозвернення, в якому заявили про відсутність медичної допомоги, жорстке поводження та тиск з боку представників силових органів.

За словами військових, під час одного з інцидентів їх вивели на вулицю, роздягнули до нижньої білизни та змусили понад годину перебувати на морозі без взуття. Вони стверджують, що серед присутніх були поранені та ті, хто раніше брав участь у бойових діях. У зверненні також йдеться, що частині військовослужбовців відмовляють у госпіталізації та лікуванні, попри наявність серйозних захворювань, зокрема туберкульозу та ВІЛ-інфекції. За твердженням авторів звернення, звернення до медичних закладів у Луганську та Донецьку не дали результату.

