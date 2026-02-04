logo

Главная Новости Общество Война с Россией РФ переписали сериал: «россиян» заменили на украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ переписали сериал: «россиян» заменили на украинцев

В российской озвучке американского сериала фразу о «спасении мира от россиян» заменили на «украинцев», а также отредактировали сюжет, связанный с однополыми отношениями, сообщает «Верстка».

4 февраля 2026, 01:16
В российской версии американского сериала Элсбет, опубликованной на платформе Rutube, переводчики изменили реплики персонажей, касающиеся России и ЛГБТ-тематики.

Как в рф переформулируют озвучку иностранных сериалов

Речь идет о восьмой серии второго сезона. В оригинальной версии один из героев говорит, что зрители хотят видеть, как он спасает мир от инопланетян, роботов или россиян — или от всего сразу. В русской озвучке слово русских заменили на украинцев.

Кроме того, в переводе была изменена сюжетная линия, связанная с однополыми отношениями. В русской версии бойфренда сына главной героини называют "хорошим другом", несмотря на то, что в сериале персонажи живут вместе и открыто демонстрируют романтические отношения.

Как отмечает "Верстка", подобные правки соответствуют практике цензурирования контента в РФ, где из проката или переводов регулярно убирают упоминания о ЛГБТ и любые формулировки, которые могут быть восприняты как критика русских или российского государства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащем 7-й военной базы (в/ч 09332) 49-й общевойсковой армии РФ опубликовали видеообращение, в котором заявили об отсутствии медицинской помощи, жестком обращении и давлении со стороны представителей силовых органов.
По словам военных, во время одного из инцидентов их вывели на улицу, раздели до нижнего белья и заставили больше часа находиться на морозе без обуви. Они утверждают, что среди присутствующих были ранены и ранее участвовавшие в боевых действиях. В обращении также говорится, что части военнослужащих отказывают в госпитализации и лечении, несмотря на серьезные заболевания, в частности туберкулез и ВИЧ-инфекции. По утверждению авторов обращения, обращения в медицинские учреждения в Луганске и Донецке не дали результата.



Источник: https://t.me/svobodnieslova/8304
