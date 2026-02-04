РФ переписали сериал: «россиян» заменили на украинцев

В российской версии американского сериала Элсбет, опубликованной на платформе Rutube, переводчики изменили реплики персонажей, касающиеся России и ЛГБТ-тематики.

Как в рф переформулируют озвучку иностранных сериалов

Речь идет о восьмой серии второго сезона. В оригинальной версии один из героев говорит, что зрители хотят видеть, как он спасает мир от инопланетян, роботов или россиян — или от всего сразу. В русской озвучке слово русских заменили на украинцев.

Кроме того, в переводе была изменена сюжетная линия, связанная с однополыми отношениями. В русской версии бойфренда сына главной героини называют "хорошим другом", несмотря на то, что в сериале персонажи живут вместе и открыто демонстрируют романтические отношения.

Как отмечает "Верстка", подобные правки соответствуют практике цензурирования контента в РФ, где из проката или переводов регулярно убирают упоминания о ЛГБТ и любые формулировки, которые могут быть восприняты как критика русских или российского государства.

