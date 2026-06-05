РФ переходить на реактивні БПЛА: що це змінює на фронті

Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія планує довести частку реактивних дронів до 50%. Що це змінює на фронті? Яка головна мета таких безпілотників? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Реактивні шахеди. Фото: з відкритих джерел

Шахеди летять на великій швидкості, але через це зростає витрата палива

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко зазначив, що противник дійсно поступово збільшує використання реактивних дронів, які відрізняються більшою швидкістю, але мають низку технічних обмежень.

За його словами, реактивні безпілотники більш складні у виробництві та менш ефективні з погляду бойового навантаження, проте ворог намагається вдосконалити їхні характеристики.

Експерт пояснює, що реактивному двигуну потрібно значно більше пального, що впливає на дальність польоту та кількість вибухівки, яку може нести дрон.

"Реактивному двигуну потрібно більше пального. Тому такі апарати можуть нести менше вибухівки та долати більш коротку відстань. Водночас росіяни працюють над тим, щоб збільшити радіус дії та потужність бойової частини", — зазначив Романенко.

Він також пояснив, що реактивні дрони можуть розвивати високу швидкість, проте це не завжди перевага щодо ефективності ударів.

"Так, вони летять на великій швидкості, але через це зростає витрата палива. Виникає питання ефективності: це недешеві системи, і вони мають свої обмеження", — додав він.

За словами Романенка, незважаючи на спроби модернізації, реактивні безпілотники залишаються компромісним рішенням між швидкістю, дальністю польоту та бойовим навантаженням.

Для спроб прориву систем протиповітряної оборони України росіяни використовують реактивні "Шахеди"

Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна" Геннадій Хазан зазначив, що країна-агресор експлуатує швидкісні дрони-камікадзе "Шахеди", щоб змусити Україну витрачати дорогоцінні ракети для їхньої нейтралізації. Висока швидкість таких безпілотників значно зменшує час їх знаходження в зоні ураження ствольної артилерії та стрілецької зброї, що ускладнює їхнє знищення більш доступними засобами.

За його словами, це змушує Україну залучати складніші та дорожчі системи, такі як зенітні ракети. У випадках, коли атака спрямована на стратегічно важливі об'єкти, українська протиповітряна оборона може навіть використовувати комплекси Patriot.

"Для спроб прориву систем протиповітряної оборони України росіяни використовують реактивні "Шахеди", тому що за допомогою своєї швидкості вони зменшують час знаходження під обстрілом ствольної артилерії. Це, на думку росіян, має призвести до використання Україною зенітних ракет", — пояснив експерт та порівняв це із забиванням цвяху електронним мікроскопом.

Також Геннадій Хазан зазначив, що в Україні створено багатошарову систему протиповітряної оборони.

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