РФ переходит на реактивные БпЛА: что это меняет на фронте

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия планирует довести долю реактивных дронов до 50%. Что это меняет на фронте? Какая главная цель таких беспилотников? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопроса, собрав мнения экспертов.

Реактивные шахеды. Фото: из открытых источников

Шахеды летят на большой скорости, но из-за этого растет расход топлива

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко отметил, противник в самом деле постепенно увеличивает использование реактивных дронов, которые отличаются большей скоростью, но имеют ряд технических ограничений.

По его словам, реактивные беспилотники более сложные в производстве и менее эффективны с точки зрения боевой нагрузки, однако враг пытается усовершенствовать их характеристики.

Эксперт объясняет, что реактивному двигателю нужно значительно больше горючего, что влияет на дальность полета и количество взрывчатки, которую может нести дрон.

"Реактивному двигателю нужно больше горючего. Поэтому такие аппараты могут нести меньше взрывчатки и преодолевать более короткое расстояние. В то же время россияне работают над тем, чтобы увеличить радиус действия и мощность боевой части", — отметил Романенко.

Он также пояснил, что реактивные дроны могут развивать высокую скорость, однако это не всегда преимущество с точки зрения эффективности ударов.

"Да, они летят на большой скорости, но из-за этого растет расход топлива. Возникает вопрос эффективности: это недешевые системы, и у них есть свои ограничения", — добавил он.

По словам Романенко, несмотря на попытки модернизации реактивные беспилотники остаются компромиссным решением между скоростью, дальностью полета и боевой нагрузкой.

Для попыток прорыва систем противовоздушной обороны Украины россияне используют реактивные "Шахеды"

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина"Геннадий Хазан отметил, что страна-агрессор эксплуатирует скоростные дроны-камикадзе "Шахеды", чтобы заставить Украину тратить драгоценные ракеты для их нейтрализации. Высокая скорость таких беспилотников значительно уменьшает время их нахождения в зоне поражения ствольной артиллерии и стрелкового оружия, что затрудняет их уничтожение более доступными средствами.

По его словам, это заставляет Украину привлекать более сложные и более дорогие системы, такие как зенитные ракеты. В случаях, когда атака направлена на стратегически важные объекты, украинская противовоздушная оборона может даже применять комплексы Patriot.

"Для попыток прорыва систем противовоздушной обороны Украины россияне используют реактивные "Шахеды", потому что с помощью своей скорости они уменьшают время нахождения под обстрелом ствольной артиллерии. Это, по мнению россиян, должно привести к использованию Украиной зенитных ракет", — пояснил эксперт и сравнил это с забиванием гвоздя электронным микроскопом.

Также Геннадий Хазан отметил, что в Украине создана многослойная система противовоздушной обороны.

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