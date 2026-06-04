Кремль меняет тактику: почему Россия делает ставку на ракетный террор вместо прорыва фронта

Россия резко увеличила интенсивность воздушных атак по Украине, применяя рекордное количество беспилотников, баллистических и крылатых ракет. По мнению западных аналитиков, такая стратегия свидетельствует не столько о силе Москвы, сколько о проблемах российской армии на фронте.

Обстрел Украины. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что в последние месяцы российское командование активно использует так называемую тактику перегрузки противовоздушной обороны. Сначала по целям запускаются многочисленные ударные дроны, затем следуют баллистические ракеты, а после них – крылатые ракеты различных типов. Такая последовательность должна усложнить работу систем ПВО и увеличить количество попаданий.

По оценкам специалистов, главная цель подобных ударов заключается не только в уничтожении инфраструктуры. Кремль стремится оказать психологическое давление на украинское общество, создать ощущение постоянной угрозы и заставить руководство страны принимать решения под влиянием общественной усталости от войны.

Военные аналитики связывают усиление воздушной кампании с ограниченными успехами российских войск на земле. Несмотря на продолжающиеся наступательные действия, Москве не удается добиться стратегического перелома на фронте. В таких условиях ракетные удары становятся одним из немногих инструментов воздействия, который позволяет демонстрировать активность и сохранять давление на Украину.

При этом украинская противовоздушная оборона продолжает показывать высокую эффективность. По данным специалистов, военные сохраняют способность уничтожать большинство атакующих беспилотников, а средства радиоэлектронной борьбы регулярно сбивают их с курса.

Наиболее сложной угрозой остаются баллистические и гиперзвуковые ракеты, для перехвата которых необходимы современные комплексы и достаточные запасы дорогостоящих ракет-перехватчиков. В условиях ограниченного количества таких систем украинское командование вынуждено распределять ресурсы между различными регионами страны.

Эксперты предупреждают, что воздушная война может стать одним из ключевых элементов противостояния в ближайшие месяцы, а борьба за контроль над небом будет напрямую влиять на устойчивость украинской обороны.

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