"Из Украины будут бежать сотни тысяч людей": в Раде шокировали изменениями, которые планирует власть

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Кречмаровская Наталия
В Украине с начала полномасштабного вторжения России запретили выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет. Затем пересмотрели решение и разрешили выезд возрастной категории от 18 до 22 лет. В Раде предложили открыть границу Украины для мужчин, объяснив, что это не приведет к массовому выезду, ведь, кто хотел, тот уже уехал.
Выезд за границу. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что границу не нужно было так закрывать.
По его словам, это следствие отсутствия стратегии. Политик подчеркнул, что механизм блокирования выезда из страны на 100% неэффективный. Нардеп убежден, чтобы изменить ситуацию должен быть многошаговый план. Он объяснил, что если без подготовки и без создания условий открыть границу, то уедут сотни тысяч человек.
Напомним: портал "Комментарии" писал, приведет ли открытие границы к массовому выезду украинцев по версии ИИ.