"Из Украины будут бежать сотни тысяч людей": в Раде шокировали изменениями, которые планирует власть

В Украине с начала полномасштабного вторжения России запретили выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет. Затем пересмотрели решение и разрешили выезд возрастной категории от 18 до 22 лет. В Раде предложили открыть границу Украины для мужчин, объяснив, что это не приведет к массовому выезду, ведь, кто хотел, тот уже уехал.

Выезд за границу. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что границу не нужно было так закрывать.

"Если завтра откроется граница, такое тотальное недоверие народа к власти, что уедут те, кто даже не планировал уезжать. Я вам приведу пример с мужчинами 18-22, которым позволили выезжать за границу. Так вот, за полгода фактически, даже меньше, выехало 400 000. Даже те, кто понимает, что не попадает под мобилизацию, не имеет там каких-либо проблем с выездом или возвращением в страну, они просто взяли и уехали”, — отметил политик.

По его словам, это следствие отсутствия стратегии. Политик подчеркнул, что механизм блокирования выезда из страны на 100% неэффективный. Нардеп убежден, чтобы изменить ситуацию должен быть многошаговый план. Он объяснил, что если без подготовки и без создания условий открыть границу, то уедут сотни тысяч человек.

"В этом виноваты не люди, в этом виновата власть, которая сегодня привела к тотальному недоверию и к своим действиям и к тому, что эти правила будут существовать долго. Потому что даже сегодня уже ходят в кулуарах разговоры о том, что власть планирует отменить выезд мужчин 18-22. Даже когда такие разговоры ведутся, это приводит к полному недоверию к действиям власти”, — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, приведет ли открытие границы к массовому выезду украинцев по версии ИИ.



