“З України тікатимуть сотні тисяч людей”: в Раді шокували змінами, які планує влада

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Кречмаровская Наталия
В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії заборонили виїзд за кордон чоловікам від 18 до 60 років. Потім переглянули рішення та дозволили виїзд віковій категорії від 18 до 22 років. В Раді запропонували відкрити кордон України для чоловіків, пояснивши, що це не спричинить масового виїзду, адже, хто хотів, той вже виїхав.
Виїзд за кордон. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що кордон не потрібно було так закривати.
За його словами, це наслідок відсутності стратегії. Політик наголосив, що механізм блокування виїзду з країни є на 100% неефективним. Нардеп переконаний, щоб змінити ситуацію, має бути багатокроковий план. Він пояснив, якщо без підготовки та без створення умов відкрити кордон, то виїдуть сотні тисяч людей.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи спричинить відкриття кордону масовий виїзд українців за версією ШІ.