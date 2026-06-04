“З України тікатимуть сотні тисяч людей”: в Раді шокували змінами, які планує влада

В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії заборонили виїзд за кордон чоловікам від 18 до 60 років. Потім переглянули рішення та дозволили виїзд віковій категорії від 18 до 22 років. В Раді запропонували відкрити кордон України для чоловіків, пояснивши, що це не спричинить масового виїзду, адже, хто хотів, той вже виїхав.

Виїзд за кордон. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що кордон не потрібно було так закривати.

“Якщо завтра відкриється кордон, така тотальна недовіра народу до влади, що виїдуть ті, хто навіть не планував виїжджати. Я вам наведу приклад із чоловіками 18-22, яким дозволили виїжджати за кордон. Так ось, за пів року фактично, навіть менше, виїхало 400 000. Навіть ті, хто розуміє, що не потрапляє під мобілізацію, не має там якихось проблем із виїздом чи поверненням до країни, вони просто взяли та виїхали”, — зауважив політик.

За його словами, це наслідок відсутності стратегії. Політик наголосив, що механізм блокування виїзду з країни є на 100% неефективним. Нардеп переконаний, щоб змінити ситуацію, має бути багатокроковий план. Він пояснив, якщо без підготовки та без створення умов відкрити кордон, то виїдуть сотні тисяч людей.

“У цьому винні не люди, у цьому винна влада, яка сьогодні призвела до тотальної недовіри і до своїх дій і до того, що ці правила існуватимуть довго. Тому що навіть сьогодні вже ходять кулуарами розмови про те, що влада планує скасувати виїзд чоловіків 18-22. Навіть коли такі розмови ведуться, це призводить до повної недовіри до дій влади”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи спричинить відкриття кордону масовий виїзд українців за версією ШІ.



