Україна поступово пом'якшує правила виїзду. Чоловікам 18-22 років дозволили вільно виїжджати ще у 2025 році, а з 2026 року розширили категорії для виїзду окремих фахівців. На тлі цих пом'якшень портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту чи не спровокує повне відкриття кордону нову хвилю еміграції.

Виїзд з України. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT зазначає, що після відкриття кордонів можливий помітний короткостроковий сплеск виїздів, насамперед серед молоді та людей, які вже мають контакти або роботу в Європі. Але говорити про тотальну депопуляцію було б перебільшенням. Більшість українців ухвалюватимуть не політичне, а прагматичне рішення. Якщо Україна запропонує відносну безпеку, робочі місця й зрозумілі перспективи, частина людей залишиться або повернеться. Якщо ж війна затягнеться, а економічне відновлення буде повільним, міграційний відтік може стати довготривалим і системним.

Чат-бот Gemini прогнозує, що масового, одномоментного відтоку мільйонів громадян після відкриття кордонів не відбудеться, але ми побачимо стійку хвилю виїзду чоловіків до своїх родин. Цей процес триватиме протягом перших шести місяців. Кількість емігрантів складе кілька сотень тисяч осіб, переважно з регіонів із суттєвими руйнуваннями. Водночас почнеться зворотний рух фахівців, які не змогли реалізувати себе в Європі. Вирішальним етапом стануть перші повоєнні роки, коли державна політика у сфері зайнятості та житла визначить, чи зможе Україна втримати свій людський капітал.

Чат-бот Deepseek зазначає, що масового відтоку після відкриття кордонів не буде. Найбільші міграційні хвилі вже минули у 2022-2023 роках. Основний ризик — не новий виїзд, а те, що повернеться менше людей, ніж очікувалося. Це створить довгострокові демографічні виклики. Україна втрачає насамперед освічену молодь та фахівців, і ця тенденція збережеться незалежно від режиму кордонів. Для стримування відтоку потрібна не закрита межа, а реальні безпекові гарантії та економічні перспективи всередині країни.

Чат-бот Grok розповів, що масового відтоку, подібного до 2022 року, не очікується, але значна еміграція ймовірна. У перші місяці після відкриття кордонів виїзд перевищуватиме повернення через возз’єднання сімей та пошук кращих умов. За незалежним прогнозом чат-бота, у 2026–2027 роках нетто-відтік складе 200–400 тисяч осіб щорічно, переважно молодих спеціалістів і чоловіків. Це не катастрофа, але серйозний виклик. Україна може його пом’якшити через швидке відновлення економіки, прозорі реформи, програми підтримки бізнесу та поверненців. Головне — створити умови, де люди бачитимуть майбутнє вдома.

У висновку: чат-боти одностайно сходяться на думці, що повне відкриття кордонів не спричинить катастрофічної депопуляції чи масового одномоментного виїзду мільйонів людей, оскільки пік міграції вже минув. Проте очікується помітна короткострокова хвиля еміграції (від кількох сотень тисяч осіб) протягом перших місяців, зумовлена насамперед виїздом чоловіків задля возз`єднання з родинами та міграцією молодих фахівців. Головним довгостроковим ризиком ШІ називає не новий виїзд, а неповернення громадян.

