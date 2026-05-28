Украина постепенно смягчает правила выезда. Мужчинам 18-22 лет разрешили свободно уезжать еще в 2025 году, а с 2026 года расширили категории для выезда отдельных специалистов. На фоне этих смягчений портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта не спровоцирует ли полное открытие границы новую волну эмиграции.

Выезд из Украины. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT отмечает, что после открытия границ возможен краткосрочный всплеск выездов, прежде всего среди молодежи и людей, которые уже имеют контакты или работу в Европе. Но говорить о тотальной депопуляции было бы преувеличением. Большинство украинцев будут принимать не политическое, а прагматичное решение. Если Украина предложит относительную безопасность, рабочие места и понятные перспективы, часть людей останется или вернется. Если война затянется, а экономическое восстановление будет медленным, миграционный отток может стать долговременным и системным.

Чат-бот Gemini прогнозирует, что массового, сиюминутного оттока миллионов граждан после открытия границ не состоится, но мы увидим стойкую волну выезда мужчин в свои семьи. Этот процесс будет продолжаться в течение первых шести месяцев. Количество эмигрантов составит несколько сотен тысяч человек, в основном из регионов с существенными разрушениями. В то же время, начнется обратное движение специалистов, которые не смогли реализовать себя в Европе. Решающим этапом станут первые послевоенные годы, когда государственная политика в сфере занятости и жилья определит, сможет ли Украина удержать свой капитал.

Чат-бот Deepseek отмечает, что массового оттока после открытия границ не будет. Самые большие миграционные волны уже прошли в 2022-2023 годах. Основной риск – не новый выезд, а то, что вернется меньше людей, чем ожидалось. Это создаст долговременные демографические вызовы. Украина теряет, прежде всего, образованную молодежь и специалистов, и эта тенденция сохранится независимо от режима границ. Для сдерживания оттока нужен не закрытый рубеж, а реальные гарантии безопасности и экономические перспективы внутри страны.

Чат-бот Grok рассказал, что массового оттока, подобного 2022 году, не ожидается, но значительная эмиграция вероятна. В первые месяцы после открытия границ выезд будет превышать возврат из-за воссоединения семей и поиска лучших условий. По независимому прогнозу чат-бота, в 2026-2027 годах нетто-отток составит 200-400 тысяч человек ежегодно, преимущественно молодых специалистов и мужчин. Это не крушение, но серьезный вызов. Украина может его смягчить из-за быстрого восстановления экономики, прозрачных реформ, программ поддержки бизнеса и возвращенцев. Главное – создать условия, где люди будут видеть будущее дома.

В заключении: чат-боты единодушно сходятся во мнении, что полное открытие границ не повлечет за собой катастрофической депопуляции или массового одномоментного выезда миллионов людей, поскольку пик миграции уже прошел. Однако ожидается заметная краткосрочная волна эмиграции (от нескольких сотен тысяч человек) в течение первых месяцев, обусловленная, прежде всего, выездом мужчин для воссоединения с семьями и миграцией молодых специалистов. Главным долгосрочным риском ИИ называет не новый выезд, а невозвращение граждан.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько украинцев останется в Украине через 5 лет.



