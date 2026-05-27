Скільки українців залишиться в Україні через 5 років: прогноз ШІ

Після чотирьох років великої війни демографія для України стала не менш стратегічним питанням, ніж безпека чи економіка. Часто звучить оцінка, що на підконтрольній території нині проживає близько 20-22 млн людей. Точних даних немає, адже повноцінний перепис під час війни неможливий, а різні методики дають різні результати. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту скільки українців буде через 5 років на підконтрольній території.

Біженці. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT надав стримано песимістичний прогноз. Якщо бойові дії не припиняться або безпекові ризики залишаться високими, то через п'ять років на підконтрольній території може проживати 18-20 млн людей. За сценарію стабілізації та часткового повернення біженців показник здатен утриматися на рівні 21-23 млн. Демографічна криза в Україні почалася задовго до війни, але саме нинішні події визначать, чи стане вона незворотною.

Чат-бот Gemini прогнозує, що через 5 років кількість населення на підконтрольних територіях коливатиметься в межах 24-26 млн осіб. Навіть за умови миру природне скорочення та низька народжуваність не дозволять швидко відновити довоєнні показники. Економіка вимагатиме залучення мігрантів з інших країн, а повернення українців буде поступовим та частковим. Держава має адаптувати інфраструктуру під меншу кількість жителів.

Чат-бот Deepseek зазначає, що враховуючи затяжний характер війни й слабкість стимулів для повернення біженців, динаміка населення на підконтрольній території, найімовірніше, наближатиметься до песимістичного сценарію. Оцінка чат-бота на 2031 рік — приблизно від 25 до 26 млн осіб.

Чат-бот Grok вважає, що станом на 2025-2026 роки на території, підконтрольній українській владі, проживає близько 30,5 млн людей. Через п'ять років, у 2030-2031-му, населення на підконтрольній території України ймовірно становитиме 28-32 млн осіб. Цей прогноз базується на поточних тенденціях: продовженні низької народжуваності, частковому поверненні частини біженців (близько 1-2 млн) та стабілізації ситуації після можливого завершення активних бойових дій. Якщо війна затягнеться або закінчиться без значної деокупації, цифра може опуститися ближче до 28 млн. У разі успішного економічного відновлення та ефективної політики повернення — піднятися до 32 млн. Загалом чат-бот прогнозує подальше старіння населення та дефіцит робочої сили, що вимагатиме термінових реформ у соціальній сфері, освіті та економіці. Точні цифри залишатимуться невизначеними через вплив непередбачуваних подій.

Висновок: навіть штучний інтелект не дає єдиного прогнозу щодо демографічного майбутнього України. Оцінки різняться від 18 до 32 млн людей на підконтрольній території через різні підходи до підрахунків та сценаріїв розвитку подій. Водночас усі чат-боти сходяться в одному: населення продовжить скорочуватися або відновлюватиметься дуже повільно. Ключовими факторами залишаться безпека, економічні перспективи та масштаби повернення українців з-за кордону. Демографія дедалі більше стає питанням державної стратегії. Від рішень щодо війни, відбудови, соціальної політики та ринку праці залежатиме не лише кількість населення через п'ять років, а також здатність країни розвиватися у довгостроковій перспективі.

