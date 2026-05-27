Сколько украинцев останется в Украине через 5 лет: прогноз ИИ

После четырех лет войны демография для Украины стала не менее стратегическим вопросом, чем безопасность или экономика. Часто звучит оценка, что на подконтрольной территории сейчас проживает около 20-22 млн человек. Точных данных нет, ведь полноценная перепись во время войны невозможна, а разные методики дают разные результаты. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта сколько украинцев будет через 5 лет на подконтрольной территории.

Чат-бот Chat GPT предоставил сдержанно пессимистический прогноз. Если боевые действия не прекратятся или риски безопасности останутся высокими, то через пять лет на подконтрольной территории может проживать 18-20 млн человек. По сценарию стабилизации и частичного возвращения беженцев показатель способен удержаться на уровне 21-23 млн. Демографический кризис в Украине начался задолго до войны, но именно нынешние события определят, станет ли он необратимым.

Чат-бот Gemini прогнозирует, что через 5 лет численность населения на подконтрольных территориях будет колебаться в пределах 24-26 млн человек. Даже при условии мира природное сокращение и низкая рождаемость не позволят быстро восстановить довоенные показатели. Экономика потребует привлечения мигрантов из других стран, а возвращение украинцев будет постепенным и частичным. Государство должно адаптировать инфраструктуру под меньшее количество жителей.

Чат-бот Deepseek отмечает, что учитывая затяжной характер войны и слабость стимулов для возвращения беженцев, динамика населения на подконтрольной территории, вероятнее всего, будет приближаться к пессимистическому сценарию. Оценка чат-бота на 2031 год – примерно от 25 до 26 млн человек.

Чат-бот Grok считает, что по состоянию на 2025-2026 годы на территории, подконтрольной украинским властям, проживает около 30,5 млн человек. Через пять лет, в 2030-2031-м, население на подконтрольной территории Украины, вероятно, будет составлять 28-32 млн человек. Этот прогноз базируется на текущих тенденциях: продолжении низкой рождаемости, частичном возвращении части беженцев (около 1-2 млн) и стабилизации ситуации после возможного завершения активных боевых действий. Если война затянется или закончится без значительной деоккупации, цифра может опуститься ближе к 28 млн. В случае успешного экономического восстановления и эффективной политики возвращения — подняться до 32 млн. В общей сложности чат-бот прогнозирует дальнейшее старение и дефицит рабочей силы, что потребует срочных реформ в социальной сфере, образовании и экономике. Точные цифры будут оставаться неопределенными из-за влияния непредвиденных событий.

Вывод: даже искусственный интеллект не дает единого прогноза по поводу демографического будущего Украины. Оценки отличаются от 18 до 32 млн человек на подконтрольной территории из-за разных подходов к подсчетам и сценариям развития событий. В то же время все чат-боты сходятся в одном: население продолжит сокращаться или будет восстанавливаться очень медленно. Ключевыми факторами останутся безопасность, экономические перспективы и масштабы возвращения украинцев из-за границы. Демография все больше и больше становится вопросом государственной стратегии. От решений по войне, восстановлению, социальной политике и рынку труда будет зависеть не только количество населения через пять лет, но и способность страны развиваться в долгосрочной перспективе.

