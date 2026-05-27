Сколько украинцев останется в Украине через 5 лет: прогноз ИИ

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
После четырех лет войны демография для Украины стала не менее стратегическим вопросом, чем безопасность или экономика. Часто звучит оценка, что на подконтрольной территории сейчас проживает около 20-22 млн человек. Точных данных нет, ведь полноценная перепись во время войны невозможна, а разные методики дают разные результаты. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта сколько украинцев будет через 5 лет на подконтрольной территории.
Беженцы. Фото портал "Комментарии"
Чат-бот Chat GPT предоставил сдержанно пессимистический прогноз. Если боевые действия не прекратятся или риски безопасности останутся высокими, то через пять лет на подконтрольной территории может проживать 18-20 млн человек. По сценарию стабилизации и частичного возвращения беженцев показатель способен удержаться на уровне 21-23 млн. Демографический кризис в Украине начался задолго до войны, но именно нынешние события определят, станет ли он необратимым.
Чат-бот Gemini прогнозирует, что через 5 лет численность населения на подконтрольных территориях будет колебаться в пределах 24-26 млн человек. Даже при условии мира природное сокращение и низкая рождаемость не позволят быстро восстановить довоенные показатели. Экономика потребует привлечения мигрантов из других стран, а возвращение украинцев будет постепенным и частичным. Государство должно адаптировать инфраструктуру под меньшее количество жителей.
Чат-бот Deepseek отмечает, что учитывая затяжной характер войны и слабость стимулов для возвращения беженцев, динамика населения на подконтрольной территории, вероятнее всего, будет приближаться к пессимистическому сценарию. Оценка чат-бота на 2031 год – примерно от 25 до 26 млн человек.
Чат-бот Grok считает, что по состоянию на 2025-2026 годы на территории, подконтрольной украинским властям, проживает около 30,5 млн человек. Через пять лет, в 2030-2031-м, население на подконтрольной территории Украины, вероятно, будет составлять 28-32 млн человек. Этот прогноз базируется на текущих тенденциях: продолжении низкой рождаемости, частичном возвращении части беженцев (около 1-2 млн) и стабилизации ситуации после возможного завершения активных боевых действий. Если война затянется или закончится без значительной деоккупации, цифра может опуститься ближе к 28 млн. В случае успешного экономического восстановления и эффективной политики возвращения — подняться до 32 млн. В общей сложности чат-бот прогнозирует дальнейшее старение и дефицит рабочей силы, что потребует срочных реформ в социальной сфере, образовании и экономике. Точные цифры будут оставаться неопределенными из-за влияния непредвиденных событий.
Вывод: даже искусственный интеллект не дает единого прогноза по поводу демографического будущего Украины. Оценки отличаются от 18 до 32 млн человек на подконтрольной территории из-за разных подходов к подсчетам и сценариям развития событий. В то же время все чат-боты сходятся в одном: население продолжит сокращаться или будет восстанавливаться очень медленно. Ключевыми факторами останутся безопасность, экономические перспективы и масштабы возвращения украинцев из-за границы. Демография все больше и больше становится вопросом государственной стратегии. От решений по войне, восстановлению, социальной политике и рынку труда будет зависеть не только количество населения через пять лет, но и способность страны развиваться в долгосрочной перспективе.
Напомним: портал "Комментарии" писал, когда украинцы будут массово возвращаться из ЕС.